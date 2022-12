Novo governo pode por fim ao CONSIGNADO do Auxílio Brasil; entenda

Depois de muita discussão, o crédito consignado do Auxílio Brasil foi liberado no mês de outubro, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais. Milhões de brasileiros já tiveram acesso ao crédito e outros muitos analisam a possibilidade de pedir. No entanto, uma nova notícia desta sexta-feira (16) mudou um pouco as perspectivas dessa história.]

Consignado do Auxílio Brasil e Bolsa Família pode acabar em 2023

Um relatório obtido pela emissora GloboNrews mostra que a equipe de transição do atual presidente Lula (PT) sugeriu que o próximo governo encerre o crédito consignado do AuxíliO Brasil. De acordo com as informações, o documento solicita a suspensão imediata da linha de empréstimo especial.

Ainda segundo as informações divulgadas nesta sexta, a equipe de transição analisa a medida como uma das prioridades para os 100 primeiros dias do governo de Lula.

“As pessoas que tomam o crédito consignado terão a sua renda familiar comprometida, quer permaneçam no programa de transferência de renda, quer não, mesmo que saiam por medida de redesenho, averiguação ou impossibilidade de atualização de informações […]. Trata-se de uma desproteção social futura, com transferência de valores substanciais da renda dessas famílias para o sistema financeiro”, mostra o documento divulgado.

Além disso, há também uma sugestão para manutenção do valor de R$ 600 do benefício, que passará a se chamar Bolsa Famíli novamente e de reinstaurar a Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Essa faixa concede subsídio especial para quem tem renda máxima de R$ 1.800.

Como funciona o consignado do Auxílio Brasil hoje?

Atualmente, as regras impostas pelo governo estabelecem que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil pode comprometer 40% do valor do benefício, ou seja, cerca de R$ 160 (pois o valor real do auxílio é de R$ 400 atual). Assim como funciona com o consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o do Auxílio Brasil prevê 5% do crédito para despesas com cartão de crédito e saque.

O texto que regulamenta a operação bancária ainda estabelece que os juros máximos que podem ser cobrados em cima das parcelas são de 3,5%. Isso mostra que o crédito é menos vantajoso que os consignados de outras situações; tais como:

– Empréstimo consignado para trabalhadores de empresa privada: 2,61%;

– Juros do empréstimo consignado para servidores públicos brasileiros: 1,70%;

– Taxa de juros de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS: 1,97%;

– Por fim, os juros para o consignado pessoal são de: 1,85%.

Vale destacar que o futuro Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já mencionou planos de acabar com a linha de crédito consignado para o Auxílio Brasil. Resta agora esperar até o começo do mês de janeiro para entender qual o rumo essa história irá tomar.

