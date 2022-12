Descubra quem viu SEU PERFIL no Twitter

Fundado em 2006 pelo desenvolvedor de software americano Jack Dorsey, o Twitter, inicialmente chamado como Twttr, se consolidou como uma das redes sociais mais populares do mundo.

Utilizado por lideranças políticas, celebridades, artistas, empresários e sucesso e, claro, também por pessoas comuns, podemos entender o Twitter, de certa forma, como uma plataforma democrática, que permite a livre expressão através de tweets de até 280 caracteres.

Em outubro de 2022 foi comprado pelo empresário e multibilionário Elon Musk, personalidade excêntrica que vem causando muitas movimentações nas redes com suas decisões e anúncios de atualizações.

Esse espécie de microblog exibe os textos dos usuários em tempo real em uma timeline que pode ser acessada por todos, desde que você não tenha privado o seu, além de cada um desses usuários também possuir um perfil próprio.

Por ser uma plataforma em que é possível emitir opiniões ao mundo, sempre bate a curiosidade de quem está visitando o nosso perfil. Dessa forma, será possível visualizar essa lista?

Twitter: ferramentas disponíveis

O Twitter é uma das redes sociais mais utilizadas de todo o mundo, onde várias personalidades tem um perfil na rede e fazem tweets para quem quiser ver.

São diversas as ferramentas disponíveis ao usuário. Veja as principais:

Tweets

Claro, em primeiro lugar elencamos os tweets como ferramenta primordial da plataforma. São 280 caracteres disponíveis e você pode escrever o que quiser na forma de microtextos e publicar de forma “pública” ou para seus “melhores amigos”. Para isso, basta que você altere o público acima do enunciado “O que está acontecendo?”

Publicação de imagens e vídeos

Os memes talvez sejam a melhor parte do Twitter e, para isso, eles precisam muito das imagens e dos vídeos. Mas não é somente para se engraçada que essa ferramenta serve, visto que muitos perfis trabalham com jornalismo e informação também, dentre outras coisas.

Retweet

Gostou do que viu e quer que seus seguidores também vejam? Você pode compartilhar os tweets de outras pessoas através da ferramenta de “retweet”.

Trend Topics

Aqui, a opção é bastante interessante. Isso porque o Twitter disponibiliza uma página só para uma lista do que está sendo mais falado no momento, seja no Brasil ou no mundo, no qual você pode ver as notícias ou aquilo de mais popular que está sendo falado em tempo real.

Como saber se alguém visitou o meu perfil?

Bom, a verdade é que a plataforma ainda não disponibilizou uma ferramenta que permita que o usuário veja a lista de quem visitou o seu perfil, a famosa stalkeada, postura não adotada somente pelo Twitter, visto que as outras redes sociais, oficialmente, também não disponibilizam essa opção.

No entanto, existem hoje muitos sites e aplicativos disponíveis que você pode baixar que permitem que você acesse esta lista de quem viu o seu perfil no Twitter.

Porém, não é aconselhável que você acesse as plataformas, visto que você pode estar fornecendo a sua senha ou aceitando permissões que pode fazer com que seus dados sejam roubados.

