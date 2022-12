ACABOU o Vale-gás? Como fica o pagamento em 2023

Desde o início da pandemia, o Governo Federal tem buscado medidas a fim de amenizar os impactos econômicos causados por ela. Por conta disso, criou o Auxílio Emergencial que posteriormente virou o Auxílio Brasil. Além dos auxílios, o Vale-gás também chamou bastante atenção, pois com ele, o pouco que aquela família tinha, poderia gastar apenas com itens mais necessários, pois na hora que o gás acabasse, teria um valor guardado de maneira exclusiva para ele. Todavia, com a transição de Governo, há muitas dúvidas sobre a continuidade do vale-gás ou não, portanto, veja tudo que se sabe até agora sobre o assunto.

Não foi confirmado oficialmente que o vale-gás iria continuar em 2023

Neste mês de dezembro, é o último pagamento do vale-gás, benefício no qual foi criado há exatos 1 ano por Jair Bolsonaro. O programa visa auxiliar famílias que estão em situação de pobreza a comprar o gás de cozinha.

Mas nem tudo são mil maravilhas, com a transição de Governo, infelizmente, a dúvida foi plantada mais uma vez na mente daquelas pessoas que mais precisam: O vale-gás continuará ou não? A verdade é que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula, não se posicionou contra o vale.

Ou seja, é bem provável que em fevereiro, os depósitos do valor ocorra normalmente. Mas para isso, foi preciso que um diagnóstico fosse feito, pelo Ministério da Cidadania, para ver a viabilidade da continuidade. Os dados levantados deram conta, que por mês, o benefício irá custar R$ 2 bilhões.

Mesmo com a continuidade, é provável que o valor seja alterado

Como o cálculo do custo mensal do benefício já foi efetuado, isso mostra que o novo Governo tem a intenção de dar continuidade ao vale-gás. Todavia, uma mudança foi confirmada e pode impactar todas as famílias que recebem o benefício.

Isto é, o valor será o original das parcelas. Lembrando, que em agosto deste ano, uma PEC foi aprovada, na qual aumentou o benefício. Antes, ele pagava 50% do valor médio do gás de cozinha, todavia, após a PEC ser aprovada, o valor pago passou a ser 100% da referência.

Mas o documento só tinha validade até dezembro de 2022. Ou seja, do ano que vem em diante, o cálculo para o vale-gás será de apenas 50%. Ou seja, se em um cenário hipotético, o preço do gás for de R$ 120, quem receber o vale-gás, terá depositado em sua conta R$ 60. Mas nos moldes atuais, se o valor do gás fosse de R$ 120, que recebe o benefício, terá depositado em sua conta exatamente R$ 120.

