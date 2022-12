COMEÇOU! Novo golpe do Imposto de Renda leva perigo ao cidadão

Infelizmente é bem comum no Brasil a prática de golpes, há vários no mercado, como o golpe do pix, do falso sequestro entre inúmeros outros. Todavia, o que está chamando atenção agora, é o golpe do imposto de renda. É fato que deixar de pagar o imposto de renda pode causar grandes problemas para o contribuinte, por isso, ao ver uma mensagem em sua caixa de e-mail ou via WhatsApp informando que há alguma pendência, quase sempre, de imediato, a tendência do cidadão é efetuar o pagamento, contudo, isso é apenas mais um golpe que está acontecendo.

Entenda o golpe e veja como não cair nele

O golpe consiste basicamente em um diálogo realizado entre a vítima e o golpista. O golpista informa que há uma divergência no Imposto de Renda da pessoa e por conta disso, ela deverá pagar uma espécie de multa, para que coisas ‘piores’ não venham acontecer com ela.

E por conta que o golpe tenha ocorrido várias vezes, a Receita Federal decidiu emitir um alerta sobre o caso no último dia 14, pedindo que a vítima não responda a nenhuma das mensagens recebidas.

De acordo com a própria Receita Federal: “quadrilhas especializadas em crimes pela internet podem obter, ilegalmente, informações fiscais, cadastrais e financeiras dos contribuintes, ou instalar programas nos computadores que captam e enviam informações pessoais”.

E a indicação é que caso o usuário seja alertado que há alguma pendência, seja por e-mail, telefone ou qualquer outro canal, a primeira indicação é que ele acesse o Portal do Contribuinte, por meio de seu próprio login e senha, após isso, basta verificar se há pendência no CPF ou não.

Confira dicas extras de como não cair nesses golpes

Como a maioria dos golpes ocorrem pela internet, é nela que devemos ter mais cuidado. Portanto, boas práticas de segurança são indicadas, a fim de amenizar bastante os prejuízos que podem ser causados pela má fé dos golpistas.

Jamais clique

Não clique em links suspeitos que foram enviados para você, por mais que tenha o nome da Receita Federal, não confie, não acesse. Eles podem levar você para uma página de captura com o intuito de pegar seus dados.

Não efetue o download de nada

Quando receber qualquer arquivo, não faça o download dele, pois pode ser algum programa malicioso que vá pegar suas informações e em casos piores, danificar o seu Software.

Não confie em chamadas para ação

Geralmente, nestes golpes, usa-se bastante algumas frases a fim de convencer o leitor a clicar em algo que o golpista quer. Portanto, sempre desconfie de frases do tipo ‘clique aqui’ ou ‘veja agora’. Pois isso pode trazer inúmeros prejuízos para você.

