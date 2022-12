ÚLTIMA parcela de R$ 712 do governo já foi depositada; veja quem ainda pode receber

Quem não gosta de receber dinheiro, não é? Nesta última segunda-feira, 12, o Governo Federal liberou as últimas parcelas do Auxílio Brasil e Vale-Gás – que juntas somam o montante de R$ 712 reais. É válido salientar que o Auxílio Brasil é no valor de R$ 600 reais e o Vale-Gás é no valor de R$ 112 reais. Faltando menos de 15 dias para o ano de 2023, saiba quais serão os novos valores dos auxílios e quem tem direito a eles.

Parcelas de R$ 712 foram liberadas pelo Governo

Nesta semana as últimas parcelas referentes aos auxílios citados acima foram liberadas – desse modo tudo indica que serão as últimas parcelas com o referente valor de R$ 600 e R$ 112 reais – entrementes, há uma proposta do novo Governo de manter o valor do Auxílio Brasil em R$ 112, mas não há nada confirmado.

Entrementes, é válido ressaltar que os valores dos auxílios só subiram de maneira significativa em razão de uma PEC aprovada – na qual liberou dezenas de milhões em recursos destinados ao aumento do valor dos auxílios para os brasileiros. Como foi o caso do Auxílio Brasil, Auxílio Gás e Auxílio Combustível.

A PEC só está aprovada até este mês, e por essa razão, em 2023 os valores deverão voltar ao normal – e ainda não há nada oficial acerca dos novos valores, mas segundo fontes o valor do Auxílio Brasil será mantido na casa dos R$ 400 com adicional de R$ 150 e o Vale-Gás terá no mínimo 50% do valor atual.

Cr0nograma de pagamentos das parcelas de R$ 712

Desde o início o cronograma de pagamento dos auxílios são através do número de NIS do cidadão. Desse modo, de acordo com o final do NIS, é que a data é definida. Veja abaixo o calendário de recebimento das últimas parcelas que somando chegam a R$ 712 reais.

NIS terminando em 1 – 12 de dezembro

NIS terminando em 2 – 13 de dezembro

NIS terminando em 3 – 14 de dezembro

NIS terminando em 4 – 15 de dezembro

NIS terminando em 5 – 16 de dezembro

NIS terminando em 6 – 19de dezembro

NIS terminando em 7 – 20 de dezembro

NIS terminando em 8 – 21 de dezembro

NIS terminando em 9 – 22 de dezembro

NIS terminando em 0 – 23 de dezembro

No último mês, mais de 25 milhões de pessoas foram beneficiadas com os auxílios. As famílias que estão aptas a receberem o Auxílio Brasil + Vale-Gás, recebem ambos os benefícios na mesma data. É interessante lembrar que o último benefício havia sido pago no mês de outubro, já que o Vale-Gás é pago de dois em dois meses.

Auxílio Brasil e Vale-Gás em 2023

Como citado anteriormente, a PEC aprovada garantiu o aumento nos benefícios até este mês de dezembro. Entretanto, os próximos valores pagos ainda seguem em segredo. Visto que o presidente eleito prometeu em campanha que iria fazer o máximo possível para manter o Auxílio Brasil (que deverá se tornar em Bolsa Família) em R$ 600 reais – entretanto, o Orçamento para 2023 não estava com tais valores previstos.

Com isso, uma nova PEC foi constituída e aprovada pelo Senado. No qual libera mais de R$ 140 bilhões de reais fora do teto orçamentário do próximo ano para manter o Auxílio Brasil no seu valor atual. A PEC já foi aprovada pelo Senado e passará pela Câmara dos Deputados.

Visto que a proposta será de R$ 600 reais fixos e adicional de R$ 150 por cada criança com até seis anos de idade presente no núcleo familiar.

