Trabalhar APENAS 4 dias por semana demonstra ser mais VANTAJOSO; aponta estudo

De acordo com o tempo, os pensamentos sobre como seria o emprego ideal também vai mudando. Antes, o emprego ideal seria aquele que trazia bastante dinheiro, agora, muitos acreditam que o emprego ideal é aquele que traz dinheiro e felicidade e futuramente, acreditam, que o emprego ideal será aquele que traga bastante dinheiro, proporcione felicidade e tenha uma carga horária menor. Pensando nisso, uma universidade estrangeira realizou um estudo e provou que trabalhar apenas 4 dias por semana seria algo bem produtivo.

O estudo analisou 33 empresas e os resultados foram impressionantes

O estudo é chamado de ‘4 dias de trabalho’ e no momento, avalia 33 empresas que adotam este regime de trabalho. E o mais interessante é que os resultados obtidos por elas são exorbitantes. O programa foi implementado por Charlotte Lockhart e Andrew Barnes.

Ambos começaram testando o estilo de trabalho em sua própria empresa, para que apenas depois disso fosse mostrado para o mundo. A empresa de Charlotte fica na Nova Zelândia, a principal função é administrar patrimônios. Ao ver o sucesso da estratégia em sua empresa, ela decidiu criar uma plataforma para os interessados no segmento.

Após todos os estudos, foi concluído que diminuir os dias trabalhados, todavia, manter o salário e os direitos da mesma maneira, aumenta bastante a produtividade dos funcionários. E eles não irão ver o emprego como algo cansativo, mas sim, como algo prazeroso que eles irão fazer por 4 dias e descansar outros 3. Assim, ao voltarem para o trabalho na segunda-feira, estão descansados novamente.

A professora envolvida na pesquisa elogiou bastante os resultados

“Vejo esse tipo de experimento como uma prova de um movimento. Ele mostra que as empresas podem ter sucesso com esse tipo de rotina e regime de trabalho.”, salientou a professora.

O grupo de pesquisa afirmou que há alguns pilares primordiais na pesquisa e alguns deles são: Saúde mental e prevenção de síndromes. Há algumas síndromes comuns no ambiente de trabalho, como a Síndrome do Esgotamento Profissional. Mas o estudo também visa encontrar soluções para as altas demandas geradas com este regime de trabalho.

Portanto, ainda há bastante coisa para se estudar e talvez, em um futuro próximo colocar em prática. Mas um dos resultados mais satisfatório foi que a receita de algumas empresas, aumentaram em até 8%. Pode parecer pouco, mas quando olha-se para a casa dos bilhões, isso torna-se bastante dinheiro. E se algo concede lucro para as empresas, com certeza será colocado em prática o quanto antes.

Os objetos analisados na pesquisa foram os profissionais que trabalhavam nas empresas e claro, o lucro obtido no período de teste, a fim de comparar com o lucro que ocorreu no período anterior ao da pesquisa. A fim de realizar um teste A-B e analisar quais foram os melhores resultados.

