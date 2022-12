SINAL DE ALERTA! 4 de cada 10 jovens SOFREM emocionalmente na procura por emprego

Se tem uma coisa que tira o sono de muitas pessoas é o desemprego. Pois com ele, vem atrelado a falta de uma perspectiva melhor de futuro e a incapacidade de honrar com as obrigações do dia a dia, o que muitas das vezes, acaba levando a pessoa a ter seu nome negativado. E tudo isso torna-se uma bola de neve na vida das pessoas, principalmente, na dos jovens, que estão repletos de incertezas sobre o ‘amanhã’ e a falta de emprego é apenas mais uma preocupação. E foi exatamente isso que uma pesquisa realizada no Brasil comprovou.

O estado emocionou varia de acordo com a visão de futuro dos jovens

Segundo a pesquisa, 40% dos jovens que buscam emprego avaliam seu estado emocional como ruim ou péssimo, de acordo com os resultados obtidos pelo relatório do Itaú. A pesquisa contou com a participação de quase 15.000 jovens brasileiros com idades entre 15 e 29 anos.

Uma das conclusões da pesquisa, é que o bem-estar psicológico está ligado com o desemprego. Isto é, jovens que não têm emprego, tendem a ter mais emoções negativas, pois encontram-se fragilizados.

Em contrapartida, entre os jovens que possuem emprego, apenas 21% avaliam seu estado emocional como ruim ou péssimo. Esse número consegue mostrar o impacto de um emprego na vida dos jovens.

Outros parâmetros foram utilizados para mensurar melhor os dados da pesquisa. Por exemplo, sobre o tema: passar dificuldade financeira. Os jovens que estão procurando emprego, 45% deles relataram que este medo é corriqueiro na vida deles.

Além disso, a ansiedade foi considerada a principal culpada

Por conta disso, nos últimos 24 meses, ocorreu um aumento de quase 50% no número de empresas que decidiram implantar ações a fim de garantir o bem-estar e a saúde de seus funcionários. O assunto antes passava quase despercebido, todavia, com o advento da pandemia, o tema gerou bastante comoção de todos.

De acordo com a plataforma que realizou os estudos (empregos.com.br), 25% das empresas nos últimos 12 meses, tiveram que afastar de 1 a 5 funcionários por problemas envolvendo a saúde mental. E ainda foi afirmado que a ansiedade é o fator que mais influencia nas condições de trabalho.

“O home office e o trabalho híbrido trouxeram uma nova onda de ansiedade para os funcionários. Ficou difícil para as pessoas separarem os problemas pessoais dos profissionais, já que agora eles ocupam o mesmo espaço”, salientou Tábata Silva, gerente do site que realizou o levantamento.

Por conta disso, é sempre bom estar atento à saúde mental, pois se a mente não estiver boa, em consequência disso, o corpo também não estará. Ao menor sinal, procure orientação de um profissional, pois isso poderá aumentar exponencialmente suas chances de sair ileso desse problema.

