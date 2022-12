Parcelas do SEGURO para desempregados podem ser acessadas assim

Embora o Brasil seja alvo de inúmeras críticas, é um dos poucos países que se preocupam tanto com os trabalhadores! O Seguro-Desemprego surgiu exatamente para não deixar na mão os trabalhadores que foram demitidos sem justa causa! Com isso, os trabalhadores desempregados podem receber entre 1-5 parcelas do seguro, que variam entre R$ 1 mil e R$ 3 mil reais, de acordo com o perfil do trabalhador. Veja abaixo mais detalhes sobre o seguro para desempregados e como solicitar.

Seguro para desempregados em 2023

Para consultar os valores é bem simples! O seguro para desempregados é direcionado aos trabalhadores de carteira assinada que foram demitidos sem justa causa. O benefício paga em média entre três e cinco parcelas – de acordo com o tempo de trabalhado do brasileiro.

Tem direito ao seguro-desemprego os trabalhadores que atuaram no regime CLT e foram demitidos sem justa causa. Tiveram o seu contrato suspenso em razão da participação em algum programa de capacitação ofertado pelo empregador. Pescadores profissional durante o período defeso. O trabalhador que foi resgatado (por vias legais) de trabalhos análogos à escravidão.

Desse modo, é válido salientar que não é permitido em hipótese alguma receber qualquer outro benefício do Governo enquanto recebe as parcelas do seguro – aliás, sequer trabalhar de carteira assinada; caso contrário, o benefício será finalizado – e as parcelas restantes voltarão para os cofres do governo.

Como funciona o Seguro-Desemprego?

É um benefício do Governo! E garante ao trabalhador entre 3 e 5 parcelas com intuito dele se estabilizar e conseguir um novo emprego. É comum que trabalhadores aguardem o período de carência para procurarem um novo emprego: o número de parcelas é referente a quantidade de meses trabalhados, entenda:

Serão 03 parcelas se o trabalhador comprovar no mínimo 6 meses de trabalho;

Serão 04 parcelas se o trabalhador comprovar no mínimo 12 meses de trabalho;

Serão 5 parcelas se o trabalhador comprovar no mínimo 24 meses de trabalho;

Para solicitar o benefício pela primeira vez, é exigido que o trabalhador esteja trabalhando formalmente por no mínimo 01 anos. Para solicitar pela segunda vez, é necessário que o trabalhador esteja trabalhando formalmente por no mínimo 9 meses. Para solicitar nas demais vezes, é exigido que o trabalhador esteja trabalhando por no mínimo 6 meses.

Entre uma e outra solicitação, é necessário que respeite o prazo de carência de 16 meses.

Como saber o valor pago pelo Seguro-Desemprego?

O valor é volátil! Variando entre R$ 1.212 E R$ 2.106,08. O valor máximo é pago apenas para trabalhadores com salário médio acima dos R$ 3.097. Caso haja atraso na liberação do benefício, os valores são devidamente corrigidos. O valor das parcelas é calculado com base na média aritmética dos três últimos salários antes da demissão: visto que o valor de cada parcela jamais será inferior ao salário vigente do ano-base.

Para solicitar o Seguro para desempregados e consultar valores, é necessário entrar em contato com os órgãos competentes através das seguintes fontes de contato, sendo elas:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

Pelo número 158 (Alô Brasil);

Pelo site oficial do Governo www.gov.br;

Entrementes, pode ser buscado o Ministério responsável em sua cidade. Visto que o trabalhador deverá apresentar a carteira de trabalho, número de CPF e RG e os demais documentos pessoais de praxe.