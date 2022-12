Aposentados e idosos podem SACAR quanto do PIS? Entenda

Quando o assunto é o saque do PIS, não há um trabalhador CLT que não fique com dúvidas. E tais dúvidas existem também para quem já deixou de trabalhar há algum tempo, não sendo à toa que aposentados e idosos sejam alguns dos públicos que mais buscam saber mais sobre ter direito ao saque e sobre qual valor, especificamente, poderiam sacar.

A diferença entre PIS e PASEP também precisa ser considerada, a fim de que se possa saber quem tem direito a cada benefício, respectivamente.

Mais informações, a seguir.

Relembrando o que vem a ser o PIS

Para entender se aposentados e idosos podem sacar algum valor do PIS é preciso, antes, relembrar o que representa esta sigla.

Trata-se do Programa de Integração Social, que tem sua administração controlada pela Caixa Econômica Federal e é voltado para os trabalhadores da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ou seja: é voltado para todos os trabalhadores que possuem carteira assinada, e representa o direito que eles têm, de receberem um abono salarial todos os anos.

O PASEP, por sua vez, é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e funciona de forma similar. Porém, como seu próprio nome sugere, é voltado para funcionários públicos.

Ele se diferencia do PIS também por conta de sua administração, que é feita pelo Banco do Brasil.

Aposentados e idosos podem sacar qual quantia do PIS?

Não existe, na verdade, uma quantia específica que idosos e aposentados podem sacar, em relação ao PIS.

Isso porque o cálculo para pagamento desse abono salarial considera 1/12 do salário mínimo (considerando a data de pagamento) multiplicado pela quantidade de meses em que o aposentado ou idoso trabalhou, no ano-base ao qual o pagamento do PIS estiver relacionado.

Em outras palavras: não há um valor específico.

Onde é possível se informar a respeito

Além da quantia a ser sacada, existem muitos outros fatores relacionados ao saque do PIS, feito por quem já se aposentou e/ou por quem possui idade avançada, e que podem gerar dúvidas.

As principais estão ligadas à Lei 13.677/2018, por exemplo.

Os aposentados e idosos que tiverem dúvidas a esse respeito, desejando saber se possuem algo para sacar e quais seriam as condições para isso, podem procurar uma agência ou um canal de atendimento da Caixa. Lembrando que informações sobre esse assunto também podem ser obtidas no seguinte link: https://bit.ly/3FxL066.

Para ter acesso a informações importantes sobre o valor do PIS disponível para saque é preciso ter em mãos o número de inscrição nesse programa. Ele pode ser encontrado diretamente na carteira de trabalho.

