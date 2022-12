Próximo governo pode MUDAR aposentadoria e pensões; entenda as mudanças

O ano de 2023 será marcado pela posse do novo Presidente da República – várias alterações irão ocorrer em todos os setores do Brasil e dentre eles os beneficiários do INSS (aposentados e pensionistas) serão afetados. Não sabe-se ao certo quais serão as mudanças, mas de acordo com algumas fontes oficiais do Governo é possível ter uma certa noção. Valores reduzidos? Corte de gastos? Saiba quais são as reais mudanças para 2023 e fique atento a elas!

Pensões e aposentadorias em 2023

Em razão da transição de Governo, vários ministros serão trocados – e os líderes dos setores brasileiros serão novos! Com isso, novas regras devem surgir e irão afetar parte da população brasileira – isto é, de maneira positiva ou negativa. Antes de tudo, é válido ressaltar que o INSS arca com as despesas não somente das pensões e aposentadorias – mas de vários outros benefícios concedidos pelo Governo.

Bem como o benefício por morte, por invalidez ou doença. Dessa maneira, espera-se que em 2023 a maneira de obter esses benefícios seja alterada: tornando-se mais rígida e eficaz: visto que a última década foi marcada por fraudes na concessão de alguns benefícios que foram responsáveis pelo declinío de algumas concessões.

Portanto, espera-se que a forma de aderir aos planos sejam alteradas – visto que isso já era algo planejado há algum tempo. Entrementes, o que irá mudar de fato?

Mudanças positivas para 2023

Como citado anteriormente, será mais fácil aderir aos benefícios do INSS. Isto é, as pessoas que de fato precisarem dele! O novo Governo pretende facilitar a adesão e aumentar o valor pago aos beneficiários.

Nos dias de hoje, as regras consistem no recebimento de metade do valor do beneficiário, com adicional de 10% por cada dependente do falecido. Em uma família de quatro pessoas, após a morte do titular, o valor a ser recebido seria de 80%.

Para 2023 espera-se que haja uma mudança nos valores, mudando o valor fixo de 50% para 70% ou 80% – preservando ainda o adicional para dependentes; facilitando ainda mais que o benefício em algum momento seja de 100% do valor do beneficiário.

Outro ponto que será alterado é que a aposentadoria por invalidez também possui um valor base: de 60% da média geral das contribuição: com adicional de apenas 2% para os trabalhadores que contribuíram no mínimo 15 anos.

Desse modo, Lula pretende mesclar todas as contribuições na base do cálculo; embora hajam inúmeras informações referentes a isso, o ideal é que chegue logo 2023 a fim de tudo ser esclarecido: quais serão as novas alterações, o que irá permanecer e como será o Brasil nos próximos quatro anos.

Embora as propostas acima sejam de fontes oficiais, não há nada confirmado! Entretanto, já é um bom começo para garantir melhores benefícios aos beneficiários do INSS em 2023.