Carro NOVO 30% mais barato; descubra como ter acesso ao DESCONTO

Uma das maneiras mais eficientes de adquirir um carro novo sem pagar tão caro quanto as demais pessoas é comprar com CNPJ de sua empresa. Neste sentido, vale destacar que o cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) está disponível também para quem é microempreendedor individual (MEI).

Em outras palavras, MEI consegue comprar com CNPJ e pagar mais barato no automóvel novo. A categoria comercial que se aplica à regra é parecida com aquelas que são utilizadas para pessoas com deficiência (PcD) e para produtores rurais.

A iniciativa pode possibilitar a compra com CNPJ por microempresários, profissionais autônomos com firma aberta e o famoso microempresário individual. Praticamente todas as empresas que fabricam veículos oferecem algum modelo que tem essa opção. No entanto, é importante saber que existem algumas regras.

Carro novo bem mais barato! entenda as regras para comprar

Primeiramente, saiba que os descontos nos veículos novos variam de acordo com cada marca. Isso acontece, pois a compra com CNPJ se enquadra em uma modalidade na qual o governo retira parte dos encargos tributários referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Os maiores descontos são aplicados em veículos destinados ao trabalho, como picapes, furgões e utilitários. Via de regra, é possível comprar um carro novo utilizando o CNPJ e conseguir descontos entre 2,5% e 30% no preço original de fábrica.

Como funciona a venda direta de veículos com desconto para MEI

Se você é MEI e está interessado em comprar um automóvel novo com desconto pelo abatimento de ICMS, é bom ficar atento. O preço do carro não pode ser maior do que o faturamento bruto anual permitido, ou seja, não pode ser mais caro do que R$ 81 mil, já que esse é o teto que o microempreendedor individual pode receber todos os anos.

Além disso, o beneficiário deve comprovar faturamento compatível com o prelo do automóvel. Isso é importante para que a compra não seja feita em caráter pessoal. Lembre-se que esse tipo de benefício serve para facilitar a melhoria da infraestrutura de empresas, inclusive aquelas pertencentes ao MEI.

Consulte alguma concessionário para saber quais são os veículos que podem ser comprados com CNPJ e veja os valores. Vá em mais de uma loja para pode comparar de uma maneira mais completa e, até mesmo, justa.

