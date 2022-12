Horário de verão está DE VOLTA? Entenda as VANTAGENS

Uma postagem consideravelmente recente do novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT) levou muitos brasileiros a acreditarem que já é possível considerar que o horário de verão está de volta oficialmente.

Este possível retorno estaria repleto de vantagens, mas não sem apresentar também alguns pontos negativos.

Ele, inclusive, foi “cancelado” em 2019 pelo atual presidente em exercício, Jair Messias Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), justamente por não estar mais apresentados resultados positivos significativos.

O que está por trás da possível volta do horário de verão

Se Lula em breve irá anunciar que o horário de verão está de volta, ainda não é possível saber. Mas sabe-se, porém, que esse possível retorno é um dos objetivos do seu plano de governo.

Em uma postagem recente no Twitter (novembro/2022) o futuro presidente fez uma enquete sobre o assunto, em uma genuína demonstração de interesse em ouvir a população. E isso inevitavelmente causou certo furor entre os internautas que responderem sua pesquisa a respeito desta pauta.

Caso a enquete em questão tivesse poder para determinar ou não o retorno desse horário, por sinal, já poderíamos considerá-lo como oficial novamente, uma vez que, dos mais de 2 milhões de respondentes, mais de 66% concordam com seu retorno.

Se horário de verão está de volta (ou prestes voltar), quais são as vantagens?

O retorno do horário de verão presenta a luz natural sendo utilizada de forma mais eficiente, por muito mais tempo. Afinal, com ele as tardes ficam uma hora mais longas.

E isso é benéfico tanto para o governo quanto para a população.

Por um lado, temos as pessoas podendo ter mais horas de sol para se exercitar ao ar livre e aproveitar o dia como um todo, além de economizarem um pouco na conta de energia elétrica todo mês.

Por outro lado, temos uma movimentação econômica maior e positiva, no que diz respeito ao comércio e até mesmo no turismo.

Ou seja: a volta do horário de verão, embora não venha a representar mais tanta economia quanto representava antes de ser vetado, ainda traria benefícios econômicos para o país, como citado pela professora da PUC-Rio e coordenadora de energia do Climate Policy Initiative (CPI), Amanda Schutze.

As desvantagens, porém, também precisam ser levadas em consideração.

Para muitas pessoas, pode não ser tão simples ter que voltar a se adaptar a um novo horário. E, para quem trabalha no setor agropecuário o desafio pode ser ainda maior, por causa das mudanças nos ciclos dos animais.

Isso sem citarmos a “confusão” de horários que passa a existir ainda mais pelo Brasil quando o horário de verão está de volta.

