Auxílio Brasil de dezembro ANTECIPADO! Veja quem recebe

Nesta semana, o governo federal começou o repasse do Auxílio Brasil que faz referência ao mês de dezembro de 2022. No entanto, algumas pessoas deram a sorte de receber o benefício antes dos demais. Entenda o que aconteceu e por que existem beneficiários que vão receber o dinheiro primeiro.

Antes de mais nada, vale salientar que a ordem de pagamento não mudou. Isso quer dizer que o Auxílio Brasil terá seu calendário de dezembro obedecido conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Contudo, existe um grupo específico de beneficiários que terão o direito de garantir a parcela antecipadamente.

Qual grupo de pessoas vai receber o Auxílio Brasil de dezembro antes do esperado?

O que acontece é que as pessoas que possuem NIS com final 6 receberão o benefício antecipadamente neste sábado (17). Ao invés do dinheiro cair apenas na segunda, dia 19 de dezembro, ele será adiantado em dois dias.

Isso é o que consta no calendário mais atual divulgado pelo governo. Aliás, esta será a última parcela do Auxílio Brasil, já que a partir do ano que vem esse benefício termina e passa ser chamado de Bolsa Família, como ocorria no passado, antes da gestão do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Confira o calendário de pagamentos da última parcela do Auxílio Brasil

Número do último dígito do NIS: 1 – pagamento em 12 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 2 – pagamento em 13 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 3 – pagamento em 14 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 4 – pagamento em 15 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 5 – pagamento em 16 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 6 – pagamento em 19 de dezembro (alterado para dia 17);

Número do último dígito do NIS: 7 – pagamento em 20 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 8 – pagamento em 21 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 9 – pagamento em 22 de dezembro;

Número do último dígito do NIS: 0 – pagamento em 23 de dezembro.

Valor para o ano que vem

Como já foi confirmado pelo governo que irá assumir o Brasil em 2023, o valor do Bolsa Família se manterá o mesmo e deve ficar em R$ 600.

Para consultar o saldo e as informações, basta fazer o seguinte:

1: acesse o aplicativo do Auxílio Brasil, tanto na App Store quanto na Play Store;

2: informe o seu CPF;

3: digite a senha cadastrada;

4: clique em consultar valores.

Se preferir, você pode entrar em contato com o Ministério da Cidadania por meio do telefone 121, ou pelo 111 da Caixa Econômica Federal.

