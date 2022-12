PROTEJA-SE! Cobranças ERRADAS na sua conta de telefone; identifique

Alguma vez você já sofreu com cobranças indevidas? Com certeza já né, essa é a maior reclamação que o Procon recebe, às vezes, acontece de ter um valor injustificado na conta telefônica das pessoas.

Se você já passou por isso, fizemos esse texto com dicas para proteger o seu telefone de cobranças erradas, porque infelizmente isso é comum acontecer no Brasil, você usando esses passos que vamos mostrar pode ser que diminua essas cobranças.

Como evitar cobranças indevidas?

O primeiro passo é sempre anotar o número de protocolo dos atendimentos, ou seja, quando você ligar pra operadora para fazer a reclamação da cobrança ou valor indevido, anote o número e também a data da ligação.

Saiba que é por obrigação da operadora fornecer o número do protocolo, então pode pedir. Mas o porquê fazer isso? Anotando esse procedimento você consegue provar que entrou em contato com a operadora e o problema não foi resolvido.

Grave também as ligações que recebe da operadora

Gravar as ligações é de suma importância porque você terá provas de qual foi a resposta da operadora e se cumpriu com o que falou. Assim, se caso ela negar algo você tem provas e pode contestar.

Ouvidoria da operadora

Normalmente, toda operadora possui uma ouvidoria que faz um relatório de todas as reclamações dos clientes e tem como responsabilidade também de resolver os problemas citados que não puderam ser resolvidos no atendimento normal.

Abre uma reclamação na ANATEL

Uma dica que também pode ser eficiente é abrir uma reclamação na empresa Anatel, pois essa agência tem como responsabilidade fiscalizar e garantir a qualidade em todas as operadoras do país, além de ter uma plataforma somente para atender e registrar todas as reclamações.

Após ter feito isso, a operadora é obrigada a dar uma resposta de solução ao problema. Lembrando novamente que é de suma importância colocar o número do protocolo e a data do contato.

Vai para o Procon

E por último, se caso nenhuma das etapas acima adiantou e continua recebendo cobranças no seu telefone, você pode entrar no site do Procon e falar o seu problema, e esperar para que seja resolvido.

Afinal, ficar recebendo ligações de cobrança sem ao menos ter realmente a dívida é muito chato, ainda mais quando as ligações acontecem todos os dias e de hora em hora. Com essas dicas você consegue tomar alguma providência e evitar essas cobranças em seu nome ou até mesmo valores em seu nome sendo que nem foi você que usou.

