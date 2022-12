É SEU DIREITO! Trabalhador pode sacar até R$ 10 MIL ainda neste ano

Quem não gosta de dinheiro, não é? Trabalhadores podem receber ainda neste ano o valor de até R$ 10 mil reais! Isto é, através do FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um benefício pago aos trabalhadores que exerceram suas respectivas profissões com carteira assinada. Entrementes, muitos não sabem que podem ter até R$ 10 mil depositados em suas contas ‘esquecidos’ e que podem ser retirados a qualquer momento! Ficou curioso? Veja abaixo como funciona o benefício e como sacá-lo agora mesmo.

Brasileiros podem sacar até R$ 10 mil reais

Embora o valor do FGTS seja bem inferior em alguns casos, o STF analisou as questões acerca da revisão dos valores do benefício. Visto que os valores recolhidos para o fundo são reajustados anualmente – entretanto, não com base na inflação, mas sim, na Taxa Referencial; fazendo com que muitos trabalhadores recebam valores bem abaixo do esperado.

Desde o ano de 1999 os valores são reajustados de acordo com o novo método de referência – desse modo, com o objetivo de garantir a correta reposição dos valores, especialistas financeiros afirmam que há brasileiros que podem receber até R$ 10 mil reais – isto é, aqueles que atuam de carteira assinada desde o ano de 1999; cerca de 100 milhões de brasileiros possuem direito ao benefício corrigido monetariamente.

Preste atenção nas entrelinhas

Apenas os trabalhadores que tiveram seus benefícios esquecidos que devem receber os valores com reajuste. Visto que em alguns casos, o valor de reajuste é de exatos 23 anos! Ao somá-los, dá um excelente montante final. Desde 1999 os benefícios não seguem as regras do INPC para seus respectivos reajustes! Milhões de brasileiros têm direito, toda atenção é pouca.

Todos os trabalhadores têm direito ao valor com reajuste?

Não! Apenas os trabalhadores que tiveram saldo em conta poupança a partir do ano de 1999, entrementes, segue as categorias de trabalhadores que têm direito ao benefício realocado:

Trabalhadores Urbanos e Rurais;

Trabalhadores Intermitentes e temporários;

Trabalhadores Avulsos e Atletas profissionais;

Safreiros e empregados domésticos;

Portanto, há gerada a multa de 40% sobre o saldo do FGTS – que é gerada quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Portanto, o valor é obrigatório a todo trabalhador que for demitido sem justa causa, ou seja, até mesmo de surpresa.

Há inúmeras maneiras de sacar o FGTS, bem como através do saque-aniversário – entretanto, segue sempre o mesmo padrão e ao fazer isso, o trabalhador não perde o direito do saque após a demissão.

Visto que é necessário que o trabalhador seja demitido – e não peça demissão. Acerca dos valores corrigidos, é necessário consultar os valores através de uma Agência Caixa Econômica Federal.

