Quando chega dezembro, é impossível não começarmos a pensar nos pratos deliciosos relacionados ao fim do ano. E isso, claro, inclui o peru de Natal.

O preparo desta ave para a ceia, especificamente, há anos divide opiniões a respeito do que deve ou não ser feito enquanto ela ainda está crua. E, agora, a palavra de especialistas em alimentos coloca um fim prático, e saudável, à discussão.

O ideal é manter esse alimento sem lavagem, e o motivo para isso é explicado a seguir.

Por que é indicado não lavar o peru de Natal antes de prepará-lo

Lavar esta ave da forma como ela chega às nossas casas, ou seja, crua, pode representar o surgimento de doenças, como afirmam especialistas em alimentos dos EUA.

Há quem defenda a lavagem como forma de tornar o processo de preparo mais higiênico, tirando do peru de Natal aquelas possíveis bactérias que ele pode ter adquirido a partir do momento em que entrou em contato com a embalagem em que foi colocado.

Para os especialistas americanos, porém, lavar a ave pode, na verdade, ajudar a espalhar a salmonela e outras bactérias que têm como principal característica “gostar” de carne que esteja crua ou que não tenha sido cozida como deveria.

A dica, de qualquer forma, além de evitar a lavagem, é deixar o peru de Natal no forno até que ele esteja realmente bem cozido, de modo a evitar riscos à saúde. Um ótimo jeito de não errar nessa etapa é fazer o uso de um termômetro culinário: por meio dele é possível checar se todas as camadas da ave passaram pelo cozimento.

Como se trata de uma ave realmente grande, esse equipamento simples de fato é de muita ajuda.

Os cuidados devem estar também no que diz respeito às sobras, que são destinadas às outras refeições próximas da ceia de Natal.

Para os especialistas, o ideal é levá-las para refrigeração após um período de duas horas, garantindo que estarão seguras contra bactérias e, ainda, continuarão deliciosas.

Veja também: ALÔ BALANÇA! O que engorda mais CERVEJA ou REFRIGERANTE

Outros cuidados a adotar na hora de preparar o peru de Natal

Além do quesito lavagem, existem outros cuidados que devem ser tomados na hora de preparar o peru de Natal de modo a deixá-lo suculento e sem oferecer nenhum risco à saúde de quem irá comê-lo.

Esses cuidados extras incluem:

Não utilizar, no preparo de outros alimentos, a faca e outros utensílios que esteja usando no preparo do peru. Caso contrário, estará favorecendo a contaminação cruzada;

Não descongelar a ave em temperatura ambiente, uma vez que isso ajuda as bactérias a se espalharem. O ideal é descongelá-la no micro-ondas ou na geladeira;

Lavar as mãos com bastante frequência.

Todos os cuidados apresentados, incluindo aquele em relação à lavagem, dizem respeito também ao chester.

Independentemente de escolher ele ou o peru de Natal pata celebrar o fim de ano, estes cuidados precisam ser os mesmos.

Veja também: Alimentos PROIBIDOS para quem tem pressão alta; veja a lista