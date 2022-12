400 CURSOS gratuitos para fazer online; TODOS dão certificado

Com a taxa alta de desemprego no Brasil, automaticamente a procura por cursos profissionalizantes também cresceram, pois todos buscam se qualificar para se destacar no mercado de trabalho e conseguir a chance de emprego, o bom é que esse serviço tem bastante na internet e também de forma gratuita.

Como esta demanda de cursos online gratuitos está em crescimento pois tem muitas pessoas procurando, o Instituto Nacional de Ensino à Distância, conhecido como Ginead, está oferecendo mais de 400 cursos em diversas áreas de atuação, ou seja, assim a pessoa pode se especializar no perfil que mais combina com ela.

Vale ressaltar que todos os cursos que Ginead está oferecendo são gratuitos e online e no final do curso ganha certificado. Assim, o aluno consegue escolher a sua área preferida, além de conseguir estudar no melhor horário para ele. Pois como vai ser online, as aulas ficam disponíveis e o aluno assiste na hora que ele conseguir.

Qual a estrutura do curso online do Ginead?

A instituição Ginead compartilhou que todos os cursos oferecidos vão ser disponibilizados também o material didático online que também tem a opção de ser baixado no computador do aluno, além disso também vai ter vídeo aula que vai estar disponível a qualquer horário para todos os alunos poderem assistir.

É válido informar que o aluno que se inscrever terá um ano (365 dias) para terminar o curso, ou seja, a instituição vai dar um tempo limite para fazer o curso no entanto o aluno vai ser livre para estudar os dias e os horários que quiser, para se encaixar melhor em sua rotina do dia a dia, além do material didático disponível.

Assim que o aluno finalizar o curso é preciso fazer uma prova e acertar ao menos 60% das questões para conseguir ganhar o certificado. E se a pontuação for menor que 60%? A instituição dá chance do aluno refazer a prova, somente depois de fazer a prova e passar que o certificado estará disponível para download.

A Instituição Nacional de Ensino à Distância, conhecida como Ginead também divulgou que para a emissão do certificado após a conclusão do curso é necessário efetuar um pagamento de uma taxa para fazer a emissão. Somente após isso estará disponível para download. Lembrando que essa emissão não é obrigatória, somente se o aluno desejar.

Veja também: Mais 70 possibilidades para MORAR NO CANADÁ! Governo espera receber 1,4 milhão de imigrantes

Por onde me inscrever?

Você que deseja fazer a inscrição em algum curso, saiba que tem mais de 400 oportunidades de áreas diferentes, basta entrar no site oficial do Ginead através desse link: https://www.ginead.com.br/. Assim que entrar no site basta se cadastrar com uma senha e um e-mail, e se cadastrar no curso que desejar.

Os cursos aparecerão divididos por áreas, assim fica mais fácil de você localizar o que deseja, é possível também escolher mais de um curso para fazer.

Veja também: Sodexo abre mais de 500 VAGAS de TRABALHO pelo Brasil; participe do processo