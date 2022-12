Pegue seu CUPOM de R$ 20 para gastar na Cacau Show; veja como

Uma ótima notícia neste final de ano para você que deseja presentear alguém ou comprar chocolates, através da plataforma do Mastercard Viagens e Concierge, que é exclusivo especialmente para os clientes que utilizam o cartão Platinum e Black, a bandeira Mastercard está dando para seus clientes um cupom de desconto de 20% da Cacau Show.

O uso do cupom de desconto pode ser utilizado somente até o dia 16/12, ou seja, nesta sexta-feira, ou enquanto estiver no estoque. Então se você é cliente da Mastercard e tem esses cartões, corre e já usa o seu cupom. Com certeza nesse final de ano, o voucher é uma boa forma de presentear quem a gente ama.

Quero receber o cupom, como faço?

Confira neste tópico como receber o cupom de oferta e já conseguir os R$ 20,oo para gastar na Cacau Show, basta seguir esses passos:

1 passo – Entre na página que tem a oferta através do link: https://travel.mastercard.com/selector?returnUrl=%2Fhome.

2 passo – Clique em “solicitar” para resgatar o cupom

3 passo – Após isso, basta esperar 48 horas para que o código do cupom seja enviado para o e-mail

4 passo – Na página de atividades, o cliente consegue consultar se o cupom foi efetivado

Depois que você conseguir pegar o cupom de desconto, agora é necessário ir para a segunda etapa fazendo no site da Cacau Show, segue abaixo:

1 passo – Entre no site da Cacau Show, através do link: https://www.cacaushow.com.br/.

2 passo – Escolha o que você quer e coloque no carrinho

3 passo – Quando estiver finalizando a compra adicione o cupom de desconto em “Vale/Reembolso”.

Confira tudo sobre a oferta

Além de seguir as dicas acima, o usuário deve se atentar em alguns pontos para saber como utilizar ao certo o cupom de desconto na Cacau Show para não perder a oportunidade, como por exemplo:

Essa oferta só é válida para os clientes ao serviço de concierge

Lembrando que os descontos podem ou não ser acumulativos, depende da promoção parceira

A oferta pode ser encerrada a qualquer momento

Na oferta, o método que eles preferem é que o pagamento seja com o cartão de crédito

O fornecedor deve dar informações sobre a forma de pagamento, custo de frete, entre outros

O código do cupom é único e tem validade de até 6 meses

Quem não gosta de receber um cupom de desconto, não é mesmo? Ainda mais nesse final de ano e com desconto em uma dos lojas mais gostosas de chocolate, a Cacau Show, por ser uma loja bem conhecida e de grande reconhecimento pela qualidade do produto, acaba saindo um pouco caro os produtos, mais com esse cupom já ajuda a diminuir o gasto. Então corra e pegue o seu!

