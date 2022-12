Termina AMANHÃ! Ainda dá tempo de sacar seus R$ 1 MIL da CAIXA

Se você tem saldo disponível do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – corre que ainda dá tempo de sacar o saque extraordinário até o dia 15 (quinta-feira) que está disponibilizando o valor de até R$ 1 mil. Segundo informações do banco da Caixa Econômica Federal, há muitos brasileiros que não fizeram o saque, cerca de 12 milhões, o que corresponde em dinheiro a mais de R$ 8 bilhões.

Devido a isso, a caixa começou a liberar e está desde o mês de maio deste ano disponível o saque extraordinário, e o valor pode chegar a R$ 1 mil, dependendo do valor do saque que está na conta do trabalhador. É válido destacar que os trabalhadores que não receberam automaticamente o valor através do aplicativo Caixa Tem ou que receberam mas não movimentaram o dinheiro podem entrar com o pedido.

Como posso fazer o pedido?

É bem fácil pois o trabalhador que tem o aplicativo do FGTS, sabe que o próprio app dá a opção do trabalhador fazer o saque apenas clicando em uma opção: Solicitar saque, que vai estar na cor laranja. Depois basta somente clicar na opção de confirmar e assim autorizar a abertura de conta em uma poupança social da Caixa, para receber esse dinheiro por lá.

Depois desse procedimento, na tela do aplicativo vai aparecer uma mensagem assim “A Caixa irá processar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta”.

Como informado acima, o limite do saque extraordinário é R$ 1 mil por trabalhador, por mais que o trabalhador tenha mais de uma conta, é apenas esse valor que eles liberam. Um exemplo, você pode ter R$ 10 mil na conta, entretanto o FGTS só libera R$ 1 mil, já a pessoa que tiver menos de R$ 1 mil vai sacar menos.

Como faço para consultar?

O trabalhador tem duas maneiras de conseguir consultar o saque do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – pelo aplicativo ou através do site. Segue os passos abaixo de como fazer essa consulta:

Site

1 passo – Entrar no site pelo link: www.fgts.caixa.gov.br

2 passo – Vá na opção saque extraordinário do FGTS e depois Consulte aqui

3 passo – Digite seu CPF ou o NIS

4 passo – Clique em “não sou um robô” e seleciona as imagens que eles pedem

5 passo – Digite a sua senha, se caso esquecer clique em “recuperar senha”

6 passo – Cadastre também o número do celular para receber SMS

7 passo – Por fim, vai aparecer se será possível fazer o saque do FGTS e qual a data

Aplicativo

1 passo – Entre no app e clique em continuar quando perguntar se pode utilizar a Caixa.Gov.br

2 passo – Digite o CPF

3 passo – Clique em “não sou um robô”

4 passo – Insira a senha e depois em entrar

5 passo – Na tela, escolha a opção saque extraordinário

6 passo – Verifique o valor do saque, e clique em “ver contas FGTS liberadas”

7 passo – O aplicativo irá informar o valor e a data do saque

