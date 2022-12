Profissões que NÃO precisam PAGAR IPVA em 2023; veja quais são

Muitas pessoas já estão preocupadas em relação a pagar IPVA em 2023. O que elas não sabem, porém, é que quem atua em algumas profissões bem específicas encontra-se isento desse pagamento.

O Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores é cobrado com a finalidade de auxiliar tanto na manutenção quanto na criação de rodovias e estrada por todo o país, e aqueles que são obrigados a pagá-lo, mas escolhem não fazer isso, estão passíveis de penalidades bem específicas.

A impossibilidade de licenciar o veículo, por exemplo, é uma delas.

Profissões que não precisam pagar IPVA em 2023

As profissões que estarão isentas de pagar o IPVA no próximo ano (e, até segunda ordem, nos anos seguintes também), são algumas daquelas que lidam diretamente com veículos automotores.

Sendo assim, estão isento os seguintes profissionais:

Donos de máquinas utilizadas na construção civil;

Taxistas (e mototaxistas também);

Donos de veículos utilizados no transporte escolar (van e ônibus);

Donos de maquinários agrícolas.

Lembrando que o transporte destinado a pessoas que possuem direito diplomático também se enquadra nesse contexto de isenção.

Outras pessoas que podem se isentar do pagamento desse imposto

Assim como em anos anteriores, estarão isentas de pagar IPVA em 2023 também aquelas pessoas que possuem alguma doença grave, a exemplos das listadas abaixo:

Acidente Vascular Cerebral (AVC);

Autismo;

Doenças neurológicas;

Manguito rotador;

Paralisia cerebral;

Tendinite crônica.

Há, ainda, aquela isenção ligada especificamente aos veículos, no que diz respeito ao ano de fabricação.

Ela não é válida para todos os estados brasileiros, sendo que cada um deles considera uma “idade” diferente para isentar o veículo e seu proprietário do pagamento do imposto.

Estes são alguns exemplos:

Veículos que tenham pelo menos 20 anos de fabricação estão isentos do IPVA em São Paulo, Alagoas, Acre e Mato Grosso do Sul;

Veículos que tenham pelo menos 30 anos de fabricação ficam isentos em Santa Catarina e Pernambuco;

Veículos que tenham pelo menos 18 anos de fabricação estão isentos no estado do Mato Grosso.

Proprietários de veículos de Roraima e Minas Gerais não contam com nenhuma isenção, em relação ao tempo de fabricação deste bem. Ou seja: precisam pagar o IPVA em 2023 normalmente, mesmo se tratando de um carro fabricado há décadas.

Vale salientar que as pessoas que se enquadram no pagamento obrigatório e não cumprem com esse dever sofrem penalidade.

Uma delas, citada no início deste artigo, está relacionada ao licenciamento do veículo: ele deve ser feito anualmente, para evitar multas e outras consequências graves. Porém, só é possível pagar a taxa relacionada a ele depois que o IPVA estiver em dia.

Outra consequência, igualmente desanimadora, é a inserção do nome do proprietário do veículo em órgãos como o Serasa, e sua consequente negativação.

