ALÔ BALANÇA! O que engorda mais CERVEJA ou REFRIGERANTE

Qual você prefere, cerveja ou refrigerante? As duas mais consumidas bebidas do país, desconsiderando a água, é claro, não são lá boas opções para quem quer ter uma alimentação livre de açúcares e calorias.

No entanto, uma dieta saudável e equilibrada é aquela que abarca, também, aquilo que você gosta, mas sempre com moderação e cuidado. Nesse sentido, nos momentos certos, não é um grande mal consumir estas bebidas de vez em quanto.

Seja para socialização ou para acompanhar aquela comidinha que pede por uma cerveja ou um refrigerante, o problema está no exagero e no que vai acompanhar estas bebidas. Por isso, é preciso conhecer todos os aspectos que envolvem o seu consumo para o corpo.

Pensando nisso, separamos as informações mais importantes que você precisa conhecer sobre a cerveja e, também, o refrigerante. Afinal, há boas escolhas e algo “menos pior”? Descubra tudo sobre elas.

Dieta saudável é dieta equilibrada!

Antes de mais nada, é preciso ressaltar que uma vida com hábitos saudáveis não precisa ser restritiva, salvo em casos opcionais, é claro. Nesse caso, se você não possui alguma condição que limite a sua dieta, não há problemas em comer e beber de tudo!

Isso porque, nesses casos, se adotada uma dieta muito radical, a chance de desistência e o retorno à alimentações ainda mais prejudiciais é maior. Por isso, opte por fazer do comer, um momento de prazer também.

Nesse sentido, esse momento deve envolver alimentos saudáveis e, vez ou outra, aquilo que você não abre mão. Afinal, a qualidade de vida envolve todos estes pontos.

Veja também: Alimentos PROIBIDOS para quem tem pressão alta; veja a lista

Sobre a cerveja

O produto final da cerveja é produzido a partir da fermentação por leveduras de cereais, como o trigo e a cevada. No entanto, o seu índice calórico é bem alto e além de engordar, pode inchar o seu corpo.

Para se ter uma ideia, uma latinha pequena de cerveja equivale à um pão francês quanto a sua caloria e, além disso, a cerveja possui um alto índice glicêmico, fazendo com que muita glicose seja liberada na corrente sanguínea.

Sendo assim, o indicado é que seu consumo seja feito de maneira equilibrada e ocasional, mas a cerveja não é um grande vilão para sua saúde.

Na verdade, essa bebida conta com, inclusive, bons níveis de antioxidantes que, de acordo com o portal oficial da Unimed, rede de saúde, os antioxidantes são “substâncias que têm a capacidade de proteger as células contra os efeitos dos radicais livres produzidos pelo organismo.”

Portanto, é preciso ficar atento, visto que o grande problema dela é, afinal de contas, o álcool, que aumenta a mortalidade e está relacionada à doenças como câncer e problemas de fígado.

Veja também: ALERTA! Comer estes alimentos assim pode fazer você ficar CARECA

Sobre o refrigerante

Já o refrigerante, muito popular entre crianças, é uma bebida que possui muitas calorias, alto índice de açúcares e, no entanto, nenhum nutriente. Dessa forma, uma das principais críticas à ele é a grande quantidade de glicose em picos jogados na corrente sanguínea.

Além disso, os acompanhamentos do refrigerante, como doces em festas ou x-tudos e pizzas aos finais de semana, torna essa bebida ainda mais perigosa.

Sendo assim, o interessante é que você evite o seu consumo quando possível e, mais importante, tende adiar ao máximo a apresentação dessa bebida à crianças, visto que ninguém tem vontade do que nunca tomou, sobretudo os pequenos!

Afinal, qual é a melhor escolha: cerveja ou refrigerante?

Bom, como vimos, é o excesso o grande vilão da sua dieta, não os itens específicos! Por isso, seja qual for a escolha, o importante é que seu consumo não seja feito regularmente e, quando feito, que sejam em doses suficientes.

No entanto, o refrigerante é, sem dúvidas, o menos saudável entre os dois. Isso porque a quantidade de açúcares envolvido em sua produção é muito alta, além de não contar com nutrientes, fazendo com que ele engorde mais do que a cerveja.