Ele AUMENTOU a aposentadoria de R$ 2.000 para R$ 5.000! Entenda como

Com a Revisão da Vida Toda aprovada pelo TSE – Tribunal Superior Eleitoral – no dia 1 de dezembro, houve uma mudança de como contar esse valor para a aposentadoria e com isso, um homem foi beneficiado e conseguiu um aumento significativo em sua aposentadoria. É o caso do Mario Cezar de Azevedo, com 73 anos, conseguiu esse aumento antes mesmo de terem essa decisão, de R$ 2 mil passou para R$ 5 mil.

Foi bem rápido, assim que Mário entrou na justiça já começou a ganhar esse valor. E após esse acontecimento, muitos beneficiários do INSS quer saber exatamente o que aconteceu e como. Por isso, resolvemos fazer esse texto explicando toda a situação, para entender melhor.

Como aconteceu o aumento da aposentadoria do Mário?

Como citado acima, com a Revisão pra Vida Toda foi aprovada pelo TSE isso agora possibilita pegar o valor de todos os salários que a pessoa já recebeu e calcular a aposentadoria, ou seja, não é mais somente os salários a partir de julho de 1994, mas caso de Mário Cezar de Azevedo conseguiu esse aumento antes do TSE aprovar, pois ele já tinha entrado com o pedido na justiça desde o ano de 2018.

E no ano de 2020, Mário conseguiu vencer a ação no mês de outubro e já está recebendo a nova aposentadoria com novo valor. Foi compartilhado também que Mário ainda vai receber referente aos atrasados, porém só tem previsão disso acontecer no ano de 2024. O Instituto Nacional do Seguro Social ainda não fez o cálculo de quanto terá que pagar para Mário.

João Badari, que trabalha como advogado previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados, está à frente do caso do Mário e afirmou que o pagamento referente ao atraso sempre é mais demorado a ser pago, que isso é normal.

O que mudou na vida de Mário?

Desde quando Mário começou a receber realmente o valor que ele merecia, ou seja, R$ 5 mil contando a partir de todos os seus salários (que é justo) houve uma melhora de vida para ele e para a sua esposa, pois quando ele trabalhava os dois tinham plano de saúde da empresa, mas quando do serviço os filhos que tinham que pagar para os dois, mais ou menos um valor de R$ 1.800.

Agora que Mário conseguiu esse aumento significativo na aposentadoria, ele afirma que consegue pagar o plano de saúde dos dois, os custos com os remédios que gastam por mês entre R$ 300 a R$ 600. Mário ainda diz que agora pode viver com dignidade.

“Com a ajuda da revisão agora é uma diferença boa, posso viver com dignidade, agora pago o plano de saúde para a minha mulher e para mim, além dos remédios. Com a revisão, qualquer aposentado consegue viver com dignidade, pois não precisa mais comprar o remédio parcelado”.

