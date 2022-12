Sodexo abre mais de 500 VAGAS de TRABALHO pelo Brasil; participe do processo

A empresa Sodexo compartilhou com todos que nesse final de ano abriu 565 oportunidades de emprego e o melhor, as áreas incluem vários níveis de escolaridade em todas as unidades que estão distribuídas pelo Brasil. Sodexo é conhecida como uma empresa de multinacional de serviços de alimentação e gestão de instalações está com vaga aberta para essas áreas:

Analista de Pessoal; Assistente de Departamento Pessoal; Chefe de Cozinha; Analista de Benefícios; Analista Administrativo; Auxiliar Administrativo; Operador de Máquinas; Engenheiro de Segurança do Trabalho; Nutricionista; Analista Digital; Consultor de TI, e outros.

Onde essas vagas estão disponíveis?

Segundo informações, as oportunidades estão distribuídas em 15 estados englobando o Distrito Federal, especialmente em destaque no Rio de Janeiro, São Paulo e também no Rio Grande do Sul, pois estarão com mais vagas abertas. As informações referente aos salários, os requisitos e benefícios adicionais podem ser encontradas no anúncio referente a cada vaga descrita.

A empresa Sodexo é uma empresa francesa e tem atividade em cerca de 80 países e hoje, atende mais de 75 milhões de consumidores diariamente. Quer começar a trabalhar na Sodexo, confira como se inscrever.

Como faço para me inscrever?

A empresa Sodexo compartilhou com os interessados que todas as oportunidades de emprego está no site da InfoJobs, por esse link: https://www.infojobs.com.br/sodexo/vagas. Veja as etapas de como se inscrever:

1 passo – Entre no site InfoJobs

2 passo – Vá para área da lista de oportunidades

3 passo – Leia a descrição de cada vaga e confira qual mais se encaixa com o seu perfil

4 passo – Após, é só cadastrar o seu currículo (gratuito)

5 passo – Confirme a sua candidatura e agora basta esperar contato da empresa

Vaga no fim de ano

São cerca de 560 vagas com mais de 150 anúncios. Corre para começar o ano de 2023 trabalhando, não perca a sua oportunidade. Muitos estão na dúvida se essas vagas são temporárias devido a ser final do ano, no entanto, a empresa não compartilhou nenhuma notificação quanto a isso, mas a nossa dica é que para que você se inscreva mesmo assim, por mais que possa ser vaga temporária, as empresas sempre ficam de olho nos profissionais que de destacam e depois contrataram efetivamente, é uma grande oportunidade, não deixe de tentar.

Com a crise do desemprego no Brasil, são milhares de pessoas desempregadas. Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – houve um recuo na taxa de 8,7% no terceiro trimestre deste ano de 2022, se você conhece alguém que também está precisando de um emprego compartilhe essa notícia com ela.

