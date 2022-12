TV DE GRAÇA? Benefício desconhecido do governo oferece kit para os brasileiros

Com os avanços da tecnologia o Governo precisa se adaptar também para ajudar as famílias e depois que surgiu o 5G no Brasil, precisou ter algumas mudanças, claro que isso atacou justamente o dia a dia dentro de casa, pois muitas famílias utilizam televisão, só que para que eles conseguirem ter um bom sinal não terá mais como usar antena parabólica, agora é somente sinal digital.

De início, até o Brasil se adaptar, a mudança será da TV de Banda C para a Banda KU, e para que as famílias tenham uma melhor imagem é preciso trocar para ter equipamentos modernos.E a boa notícia é que o Governo Federal dará um kit para as famílias de baixa renda conseguirem ter essa nova transmissão.

Kit de Antena Digital do Governo Federal

Para os brasileiros de baixa renda conseguirem receber esse kit da Antena Digital do governo é preciso ter inscrição do CadÚnico (pois é a plataforma em que o Governo consegue ter acesso da real situação da família). O Governo compartilhou que a entrega desses kis tem como objetivo principal dar a essas famílias uma moderna tecnologia tanto em vídeo, imagem e áudio para a tv.

O mesmo informou também que no canal aberto as imagens e sons também serão ainda maiores, e sem intercorrência na transmissão. Esse novo benefício será chamado de Siga Antenado e tem apoio da Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações – junto com o apoio do Governo Federal. Para receber o kit é preciso ressaltar novamente a inscrição no CadÚnico e usar uma antena parabólica, porque é através dela que os canais abertos vão ter transmissão via satélite, informa o Governo.

Uma notícia boa é que a instalação desse kit por parte do governo também terá instalação gratuita. Uma informação muito importante é que a casa que tem antena digital em formato de espinha de peixe não vai precisar fazer a troca de antena.

Quero receber o kit, como faço?

Você que deseja receber o kit do governo deve entrar em contato pela central de atendimento da Anatel através do número 0800-729-2404, mas se caso desejar, consegue fazer pela internet através do site Siga Antenado: https://sigaantenado.com.br/.

Quando entrar no site siga esses passos para ficar mais fácil:

1 passo – Do lado esquerdo da tela, clique no menu

2 passo – Clique na opção “Programa de distribuição de kits gratuitos”

3 passo – Depois clique em “Agende aqui”

4 passo – Escolha o modo de identificação, por CPF ou pelo número NIS (Número de identificação Social)

Pronto, agora basta responder algumas perguntas do questionário, escolher o dia e o horário para a instalação do kit Antena Digital e irá um técnico na residência analisar se precisa de um novo aparelho.

