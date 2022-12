Petrobras anuncia REAJUSTE! Novo preço da gasolina IMPRESSIONA

Neste final de ano que muitas pessoas gostam de viajar, ir para a praia, foi uma ótima notícia para as pessoas que vão de carro, pois a empresa Petrobras compartilhou com todos o novo preço da gasolina com reajuste, ou seja, o preço diminuiu. A gasolina sofreu uma redução de 6,1% no litro, então passou de R$ 3,28 para R$3, 08, lembrando que esse preço é equivalente ao das distribuidoras. E o diesel, como fica? Também houve uma redução de 8,23%, passando de R$ 4,89 para R$ 4,49.

Esse é o primeiro reajuste da gasolina, pois o último ocorreu em setembro, já no diesel, o último reajuste foi feito dia 20 de setembro. Mas o porque houve redução? Conforme a estatal houve redução pois estão acompanhando os preços dos dois produtos (gasolina e diesel). O preço está englobado com a Petrobras que tem como objetivo ter sempre o equilíbrio com o preço e o mercado, sem precisar fazer o repasse da volatilidade das cotações.

Reajuste nos postos

Infelizmente quando ocorre um reajuste do combustível nas distribuidoras nem sempre atinge também os pontos para o benefício do consumidor, isso acontece por um motivo: porque o valor final que chega nos postos sofrem impacto de outras maneiras, como por exemplo, o imposto e o lucro que é cobrado pelas revendedoras e pelas distribuidoras.

Com a falta de repasse, o desconto só se consegue ter quando os revendedores decidem, pois eles têm a liberdade de escolher o preço para o estabelecimento, sendo assim, quando a Petrobras abate algum preço pode demorar um tempo até chegar para os clientes.

Como é feito cálculo para o preço de venda?

Segundo informações compartilhadas pela Abicom – Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis – dia 06/12, nesta última terça, o preço da gasolina nas refinarias brasileiras o litro estava a R$ 0,24, desta forma, o combustível estava 8% considerado acima da paridade internacional, o diesel também que estava R$ 0,34. Desta maneira, a estatal usa o preço PPI – Preço de Paridade de Importação – para conseguir reajustar o valor do combustível que é vendido nas distribuidoras do Brasil, em consideração no mercado internacional como o valor do dólar.

O que muitos esperam agora é para saber qual o preço chegará nos postos, principalmente por ser final de ano e que muitos gostam de colocar a família inteira no carro e sair para viajar. Além disso, todos os estão na estimativa também quais será as mudanças para o ano de 2023 e o que a Petrobrás vai adquirir com o novo governo, se vai ter alguma alteração.

