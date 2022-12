Cadastrados no Auxílio Brasil terão valores diferentes neste mês; entenda

Neste cenário de transição de governo, muitos temas entram em debate e o confronto de propostas e ideias é bastante intenso, sobretudo no que diz respeito às políticas de assistência social.

Nesse sentido, grande parte das pessoas ainda se encontram meio perdidas em meio a tantas informações, o que deve ser evitado, já que estes programas afetam a população de forma direta, por meio de transferência de renda, por exemplo.

No que diz respeito ao Auxílio Brasil, maior programa deste nicho atualmente, o seu futuro ainda é incerto. No entanto, perspectivas já podem ser traçadas de acordo com as propostas apresentadas.

Pensando nisso, veja o que pode ser dito sobre o auxílio ainda neste ano e o que podemos esperar dele para o ano que vem. Afinal, o programa irá acabar?

Veja essa e outras preocupações, bem como os valores e os pagamentos referentes à dezembro, que já teve início nesta semana.

O Auxílio Brasil vai acabar?

Com a eleição do presidente Lula da Silva (PT), o retorno do Bolsa Família entra em pauta e se constitui como um dos principais eixos das propostas de seu plano de governo.

Nesse sentido, a equipe de transição do governo eleito apresentou uma proposta orçamentária que discorre sobre o retorno do Bolsa Família e estabelecimento de algumas regras.

Sendo assim, é esperado que o Auxilio Brasil, criado apenas em dezembro de 2021 dê lugar ao retorno de seu antecessor.

No entanto, apesar das mudanças nos programas, os objetivos e abrangências serão as mesmas e as famílias que recebem o Auxílio Brasil atualmente e já cumprem com os requisitos necessário continuarão a receber o benefício no ano que vem.

Diferenças entre Auxílio Brasil e Bolsa Família

A PEC de Transição apresentada pela equipe do governo eleito foi divulgada no dia 16 de novembro, no entanto, as negociações ainda estão em curso.

Sendo assim, enquanto ela não é aprovada, podemos trabalhar com as diferenças entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família quanto às propostas desenvolvidas.

Dessa forma, duas diferenças mais fundamentais são observadas entre os dois programas: a primeira diz respeito às condições de pagamento e, já a segunda, diz respeito aos recursos e proposta orçamentária.

Bom, o Bolsa Família, em 2023, prevê o retorno de algumas exigências às famílias como condição de pagamento do auxílio. Nesse sentido, o programa deve voltar a pedir dois documentos principais:

comprovação de frequência escolar das crianças e adolescentes da família; cartão de vacina atualizado.

Além disso, é previsto que as parcelas, no ano que vem, sejam de R$ 600 com adicional de R$ 150 por criança de até seis anos. Para isso, a PEC propõe a retirada do Bolsa Família do teto de gastos, o que liberaria espaço para ampliação e melhoria de outros programas e benefícios sociais.

Pagamentos de dezembro: valores e calendário

Sabemos que o programa não deixará de existir, apesar de possíveis mudanças tanto quanto ao nome, quanto à algumas condições exigidas.

No entanto, o calendário de pagamento, bem como o estabelecimento de valores para 2023, ainda não foi divulgado, visto que a PEC de Transição ainda está em debate e, apesar da aprovação no Senado, aguarda pela aprovação no Congresso Nacional, o que deve ocorrer muito em breve.

Sendo assim, apenas as informações sobre este último pagamento do benefício em 2022 é que possui seus aspectos bem definidos, no qual o valor conta com benefícios que podem ser de, em média, R$ 720 reais, visto que o Auxílio Brasil de dezembro será pago juntamente com o Vale Gás, repassado bimestralmente às famílias inscritas.

Dessa forma, veja qual é as datas de pagamento de dezembro, que já se iniciaram nesta última segunda-feira, definidas de acordo com o número final do NIS do titular: