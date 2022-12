É INCRÍVEL o que você pode fazer com a casca da banana

Que as frutas são peças chaves de uma alimentação saudável e, por isso, fazem muito bem para nossa saúde, isso nós já sabemos. No entanto, existem usos surpreendentes com a parte destes alimentos que você descarta: a casca!

Pensando nisso, separamos uma matéria com as dicas do que você pode fazer com a casca da banana, uma das frutas mais populares e acessíveis aqui do Brasil. Dessa forma, você irá notar como ela pode te oferecer múltiplas utilidades e benefícios.

Sendo assim, veja as principais opções para o uso da casca da banana e descubra como é que você pode aproveitar estes resíduos orgânicos.

A banana: características e benefícios

As bananas são frutas originárias do sudeste asiático mas, atualmente, são cultivadas em praticamente todas as áreas tropicais do planeta, se dando muito bem no solo brasileiro.

Além disso, elas podem ser muito versáteis, visto que há aquelas que são comidas cruas, de diversos tamanhos e há também aquelas que são assadas, as chamadas bananas-da-terra, que constitui pratos salgados muito queridos por aqui.

Sendo assim, veja os principais benefícios de incluir a banana no seu cardápio:

fornecimento de energia para o corpo humano; redução da pressão arterial; uma das principais fontes de vitamina K, que evita cãibras musculares; favorece o aumento da serotonina, combatendo a depressão e melhorando o humor; regula o intestino, vista que são ricas em fibras; fonte de vitaminas do complexo B e C; utilizada para preparação de comidas doces e salgadas, podendo ser comida in natura também.

Ideias geniais: veja como a casca da banana pode ser utilizada

Bom, sabendo que o consumo da fruta é tão benéfico assim para a saúde, além de ser muito saborosa, fica fácil optar pela banana na hora de fazer a feira, sobretudo por seu preço considerado bastante acessível.

No entanto, bem mais do que isso, a casca dessa fruta também pode ser bastante interessante. Isso porque ela permite diversos usos que vai fazer você repensar se deve mesmo jogá-la fora.

Sendo assim, veja como aproveitar a casca da banana:

Fertilizante

Bom, em primeiro lugar, destacamos o uso da casca dessa fruta como um fertilizante natural e bastante eficiente. Para utilizá-lo com estes fins, o ideal é que você faça a moagem em um processador de alimentos ou liquidificador e pronto! Já pode colocar o resíduo no solo.

Dessa forma, a casca moída irá se decompor e liberar nutrientes para o solo e plantas.

Pesticida

Para utilizá-la como pesticida, você pode bater os resíduos em um processador ou liquidificador com água afim de obter uma solução homogênea. Feito isso, aplique a mistura na planta infestada, que irá se recuperar de forma saudável e longe de aditivos químicos.

Alimentação

Isso mesmo, você pode utilizar a casca da banana também na sua alimentação! Isso porque ela permite receitas que são, na verdade, muito gostosas e de simples preparo.

É preciso ressaltar que, por se tratar de uma casca, é preciso lavar bem antes de qualquer uso na alimentação. Sendo assim, ela pode ser utilizadas em receitas como:

Vitaminas; Chás; Bolos; Pães; Sucos, e mais.

Para ver algumas dessas receitas, você pode acessar sites na internet que te ensinam passo a passo, como o Receiteria, disponível em: receiteria.com.br/receitas-com-casca-de-banana/

