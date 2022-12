Coca-Cola abre dezenas de vagas com SALÁRIOS DE R$ 4,5 mil; confira

Você está em busca de uma nova oportunidade de emprego no Brasil? Então saiba que a Coca-Cola FEMSA com vagas de trabalho abertas em diversas cidades do país, tanto em capitais quando no interior. As oportunidades podem ser encontradas, por exemplo, em São Paulo e em Florianópolis. A empresa é uma franquia da Coca-Cola Company e atua no seguimento alimentício do Brasil.

Diversas vagas de trabalho na Coca-Cola; salário de R$ 4,5 mil

São várias oportunidades de trabalho e, por isso, as exigências para cada uma delas é variável. É preciso trabalhadores especializados em algum curso de graduação ou técnico, por exemplo. Além disso, também existem algumas colocações que exigem experiência prévia do trabalhador para atuar dentro da Coca-Cola FEMSA.

De acordo com o que foi divulgado pela companhia, os salários podem chegar a R$ 4,5 mil. Além disso, existem vagas que podem ter vencimentos maiores. Isso não leva em consideração todos os benefícios que a marca oferece. Confira alguns deles abaixo:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio-combustível;

Convênio com empresas parceiras;

Cooperativa de crédito;

Participação nos Lucros ou Resultados;

Previdência privada;

Programa de remuneração variável;

Programa de treinamentos;

Seguro de vida;

Vale-refeição;

Auxílio-farmácia;

Consignado;

Desconto em produtos;

Vale-alimentação.

Descubra quais são as vagas disponíveis para os trabalhadores brasileiros

Abaixo você pode conferir as principais vagas que a Coca_Cola FEMSA disponibilizou para o mercado nacional recentemente:

Desenvolvedora/Desenvolvedor Comercial Alcoólicos;

Técnico (a) Manutenção Mecânica Jr;

Coordenador(a) de Manufatura;

Operador(a) Caldeira;

Vendedor(a) Jr;

Pesquisador(a);

Promotor;

Desenvolvedor Comercial Alcoólicos;

Técnico de Processo Jr;

Auxiliar de Entregas;

Arrumador de Paletes;

Coordenador de Manutenção;

Auxiliar de Motorista;

Analista Melhoria Contínua.

Atenção com os prazos

É preciso destacar que algumas das vagas possuem prazo limitado para se candidatar. Por isso, é preciso procurar o quanto antes a empresa para fazer seu cadastro.

A candidatura dos trabalhadores deve ser feita de modo gratuito, pelo site da companhia: https://trabalheconosco.vagas.com.br/femsa/.

Siga o passo a passo:

1 – Acesse o site da Coca-Cola FEMSA;

2 – Procure pelas vagas de emprego que deseja;

3 – Ao encontrar uma, clique nela;

4 – Após uma nova página ser aberta, todos os detalhes da oportunidade de trabalho estarão presentes;

5 – Depois de ler e verificar os requisitos, o interessado deve ir na opção “inscreva-se”;

6 – Basta o interessado informar seu login e senha ou criar uma nova conta para dar prosseguimento;

7 – Por fim, será necessário informar seus dados, anexar currículos e seguir os passos da página.

O candidato deve se preparar para possíveis entrevistas com a contratante. O processo seletivo será feito de modo interno pela própria companhia.

Ao todo, a Coca-Cola FEMSA conta com cerca de 80 mil funcionários, 48 fábricas e 292 centros de distribuição. Estima-se que cerca de 290 milhões de consumidores são atingidos a cada dia.

