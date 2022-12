Prepare-se! Estas são as novas datas de saque do FGTS para 2023

Um dos saques mais utilizados pelo FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – é o saque aniversário, pois você consegue sacar o dinheiro no mês do seu nascimento. E no ano de 2023 já foi divulgado que o calendário terá 12 saques neste modelo.

É somente através do saque do FGTS que o trabalhador de carteira assinada consegue sacar parte do dinheiro como forma de “presente” em seu aniversário. Lembrando que a adesão do saque só pode ser solicitada até o mês chamado de resgate.

Porém atenção! Muitos não sabem e ficam em dúvida, o trabalhador que opta pelo saque aniversário, depois ele não consegue mais retirar dinheiro de outra maneira como por exemplo, o saque rescisão, ou seja, se caso o trabalhador for demitido ele não irá conseguir pegar seus valores por inteiro somente 40%. Mas se caso o trabalhador quiser mudar esse processo ele tem chances de voltar para o sistema padrão.

Para que o trabalhador consiga fazer o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – ele pode optar por ir até uma lotérica mais próxima da sua casa ou em um caixa eletrônico, basta somente levar o cartão Cidadão. Se preferir fazer esse procedimento sem sair de casa, pode baixar o aplicativo do FGTS que fica disponível no Playstore tanto para Android como iPhone (iOS) fazer o login e transferir o dinheiro para outra conta que desejar.

Tudo sobre o Saque-aniversário

Quando o trabalhador escolhe a opção de saque aniversário, todo mês do nascimento a pessoa consegue resgatar uma parte do dinheiro que ficou guardado na conta do FGTS. Porém é importante saber de uma regra que a modalidade do saque aniversário não permite que seja retirado todo o saldo, e se o trabalhador for demitido ele só tem direito de receber referente a multa rescisória.

Lembrando que o saque aniversário é opcional do trabalhador, igual quem escolhe receber apenas o resgate anual. É necessário se atentar com as datas do calendário oficial, pois quando o trabalhador deixa passar a data do saque só consegue pegar esse dinheiro no ano seguinte. E para quem pergunta quando o FGTS libera nesta categoria, o pagamento pode chegar a 50% referente ao valor total que está na conta.

Cálculo do FGTS

-A pessoa que tem o valor de R$ 500 pode sacar 50%, ou seja, R$ 250,00.

– A pessoa que tem o valor entre R$ 500 até R$ 1.000 pode sacar 40% mais uma parcela adicional no valor de R$ 50, ou seja, R$ 450,00.

– A pessoa que tem o valor entre R$ 1.000 até R$ 5.000 pode sacar 30% e mais uma parcela adicional no valor de R$ 150, ou seja R$ 1.650,00.

– A pessoa que tem o valor entre R$ 5.000 até R$ 10.000 pode sacar o valor de 20% e mais uma parcela adicional de R$ 650,00, ou seja, R$ 2.650,00.

– A pessoa que tem o valor entre R$ 10.000 até R$ 15.000 pode sacar 15% e mais uma parcela adicional de R$ 1.150, ou seja, R$ 3.400.

– A pessoa que tem o valor entre R$ 15.000 até R$ 20.000 pode sacar 10% e mais uma parcela adicional de R$ 1.9 mil, ou seja, R$ 3.900.

– A pessoa que tem o valor superior a R$ 20.000 pode sacar 5% mais uma parcela adicional de R$ 2,9 mil, ou seja, R$ 3.900.

Novas datas para pagamento 2023 do saque aniversário

Janeiro: 2 de janeiro e 31 de março de 2023

Fevereiro:1 de fevereiro e 29 de abril de 2023

Março: 1 de março e 31 de maio de 2023

Abril: 3 de abril e 30 de junho de 2023

Maio:1 de maio e 31 de julho de 2023

Junho: 1 de junho e 31 de agosto de 2023

Julho: 3 de julho e 29 de setembro de 2023

Agosto: 1 de agosto e 31 de outubro de 2023

Setembro: 1 setembro e 30 de novembro de 2023

Outubro: 2 de outubro e 29 de dezembro de 2023

Novembro: 1 de novembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024

Dezembro: 1 de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024

