Está mais caro comprar CASA PRÓPRIA; entenda o porquê

Para desânimo de muitos brasileiros, de fato está mais caro comprar casa própria, por conta do grande aumento das taxas de juros.

Esta realidade começou a ser notada este ano, e não promete uma previsão clara de quando começará a mudar. Até lá, cabe ao brasileiro aguardar uma melhoria deste cenário, ou arcar com os juros altos com os quais os bancos estão se vendo obrigados a trabalhar.

Por que está mais caro comprar casa própria

Como mencionado acima, o aumento dos juros é o principal motivo para que esteja mais difícil fazer a aquisição de um imóvel.

Isso porque este aumento automaticamente deixa o crédito mais caro: e o financiamento, por sua vez, nada mais é do que uma espécie de liberação de crédito para a compra de determinado bem que, nesse caso, é a casa própria.

Esse encarecimento começou a ocorrer ainda esse ano, 2022, e não há previsão para que seja regularizado. Estima-se que, pelo menos até meados de 2023, comprar casa própria ainda seja um grande desafio financeiro para muitos brasileiros, enquanto aguardam a redução da taxa Selic.

Entre os fatores que contribuíram para o surgimento desse cenário desanimador estão:

O aumento da taxa Selic, que era de 2% ao ano em 2021 e, agora, está em 13,75%;

O aumento nos juros de crédito, que passaram de 9,43% ao ano (2020) para 12,7% (2022);

O fato de os contratos imobiliários terem os preços de suas parcelas diretamente influenciadas pela Selic.

Nem mesmo a poupança está ajudando neste momento

Até mesmo a poupança, vista como alternativa na hora de obter um financiamento imobiliário, não está sendo de grande ajuda para quem quer adquirir uma casa.

Muitos brasileiros recorriam a esta opção que, no momento, também não está sendo vista como uma alternativa, uma vez que passamos a guardar menos dinheiro e, ainda, encaramos uma captação líquida negativa entre janeiro e outubro deste ano.

Isso acarretou uma queda de 12% no volume de financiamentos, no que diz respeito ao mesmo período do ano passado.

Os bancos, porém, continuam trabalhando com a oferta desse serviço, com diversos modelos de contratação e condições que variam de acordo com o contratante.

Algumas opções de instituições bancárias que podem ser procuradas na hora de comprar casa própria incluem:

Santander;

Caixa;

Itaú;

Banco do Brasil;

Bradesco.

É importante se atentar ao fato de que, mesmo com base em opções diversificadas, o brasileiro dificilmente encontrará juros abaixo de 9% ao ano para facilitar a realização do sonho da compra da casa própria, como apontado por Filipe Ferreira, diretor da Comdinheiro.

O prazo para pagamento total do financiamento, que atualmente pode chegar a 35 anos, pode ser um auxílio para que tal sonho seja realizado.

