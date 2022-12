Parcela de até R$ 2,1 mil para quem perdeu emprego; veja como fazer a solicitação

Algo que ninguém quer, é perder o emprego, já que quando isso ocorre, a pessoa, caso não tenha uma reserva de emergência, acaba ficando em um verdadeiro aperto financeiro. Mas para isso existem alguns programas sociais do Governo, a fim de evitar que o trabalhador fique desamparado após perder o seu trabalho, seja sem justa causa direta ou indireta. Portanto, se você perdeu o emprego, veja como você pode conseguir receber por alguns meses, valores na casa de R$ 2.100.

Entenda como é possível que você receba até R$ 2.100 caso tenha perdido o emprego

Tudo isso é possível por intermédio do Seguro-Desemprego, que é um benefício da Seguridade Social. Que foi criado a fim de não deixar o trabalhador que foi demitido sem justa causa desamparado. Portanto, veja quem pode receber o benefício e como efetuar a solicitação.

Para receber, é preciso que o trabalhador tenha a carteira assinada e tenha sido demitido sem justa causa (não importa o motivo), essa é a primazia. Tendo atendido esse critério, você precisa se enquadrar em alguns outros, como:

Não ter uma renda própria que consiga realizar a manutenção pessoal e da família;

Para receber pela primeira vez o benefício, o trabalhador precisa ter trabalhado ao menos 12 meses de carteira assinada; Pela segunda vez, precisa ter trabalhado apenas 9 meses; a partir da terceira vez, basta ter trabalhado 6 meses. E o prazo entre cada pedido do seguro, precisa ser de ao menos 16 meses;

Informações pertinentes

A partir da data que o trabalhador fez a solicitação até ele receber a primeira parcela, o tempo é de mais ou menos dois meses. Mas lembrando, que este serviço é totalmente gratuito para qualquer cidadão.

Lembrando que para o trabalhador que estiver recebendo o auxílio-doença ou tenha sido convocado para prestação de serviços no âmbito militar, caso ele não tenha recebido do ‘patrão’ os últimos três salários, o benefício será baseado na média dos dois últimos, ou, no valor exclusivamente do último salário.

Saiba como se inscrever para receber o Seguro Desemprego

Para que você possa solicitar o Seguro, você deve entrar em contato com eles por intermédio de alguns dos canais. Como o site, pelo aplicativo (Carteira digital), pelo e-mail trabalho.(uf)@economia.gov.br ou pelo número 158.

Após feito isso, você precisará ter em mãos o documento do requerimento do Seguro (o seu patrão deve conceder para você no momento que você é demitido sem justa causa) e o número do seu CPF.

Agora basta aguardar a liberação do valor do benefício no site que você fez o cadastro ou por intermédio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

