Serasa aumentou o SCORE dos brasileiros; veja como está o seu

O anúncio de que o Serasa aumentou o score deixou muitos brasileiros felizes, aliviados e, também, curiosos a respeito de terem sido contemplados com esse aumento ou não.

Afinal, essa pontuação nada mais é do que uma espécie de ferramenta, que avalia todo o comportamento financeiro de cada pessoa a fim de identificar se ela tem ou não chances de ter crédito aprovado no mercado.

Em resumo, quanto mais alta a pontuação de uma pessoa, mais alto é seu score e, também, mais alta é a possibilidade de ela conseguir um empréstimo, por exemplo.

Serasa aumentou o score de quase 50% das pessoas

O Serasa aumentou sim o score dos brasileiros, mas não de todos: 44% das pessoas, em média, tiveram suas pontuações elevadas.

Os critérios que a empresa utiliza para fazer seus cálculos, determinar os pontos e conceder (ou não) o aumento dos mesmos são pautados prioritariamente no relacionamento que cada pessoa tem com instituições financeiras e empresas diversas, no que diz respeito a dinheiro e dívidas.

Alguns pontos analisados são:

Se a pessoa paga suas contas em dia;

Se possui dívidas de empréstimos ou outros créditos;

O número de vezes em que seu CPF esteve sob análise financeira;

Se a pessoa evoluiu financeiramente, com o passar do tempo.

Então, basicamente, para ter um score alto junto ao Serasa basta ter uma vida financeira regrada.

Mas é claro que nem sempre isso é possível, e muitas pessoas acabam ficando com pontuações mais baixas. Não é nada, porém, que não possa ser mudado futuramente.

Afinal, se o Serasa aumentou o score dos brasileiros agora, é muito provável que faça isso novamente um dia.

A pontuação, especificamente, se divide em quatro níveis, sendo eles:

0 a 300 pontos: representa um score baixo;

301 a 500 pontos: representa um score regular;

501 a 700 pontos: representa um score bom;

701 a 1000 pontos: representa um score muito bom.

Nem todas as empresas pontuam da mesma forma

O aumento de score anunciado pelo Serasa diz respeito única e exclusivamente a ele.

Ocorre que as empresas que trabalham com análise de crédito não possuem as mesmas metodologias para o cálculo de pontos. Logo, a pontuação que uma pessoa possui no Serasa não será a mesma que ela possui no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), por exemplo.

Brasileiros que desejam saber quantos pontos possuem junto ao Serasa podem fazer um cadastro simples e rápido no endereço web www.serasa.com.br/score/ que, por sinal, tem todas as informações importantes pertinentes ao assunto, incluindo um guia que explica o novo sistema de pontos.

O cadastro também pode ser feito via aplicativo.

