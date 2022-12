Marinha abre 671 VAGAS para Nível Médio; confira a remuneração e como se inscrever

Muitos jovens brasileiros sonham em entrar nas Forças Armadas do Brasil – que é composta pelo Exército, Força Aérea (Aeronáutica) e Marinha. Sendo o objetivo de muitos, o ano de 2023 virá recheado de novas oportunidades e uma delas começando logo no início do ano. Nesta última semana a Marinha do Brasil divulgou o seu mais novo edital, com inúmeras vagas para homens e mulheres que possuem nível médio/técnico de escolaridade. Veja abaixo todos os detalhes sobre o edital, quem pode participar e todos os detalhes sobre as inscrições.

Mais de 600 vagas são ofertadas

Há chance para todos! O edital abriu e com ele veio 671 oportunidades de mudança de vida. Sendo 623 vagas para homens e 48 vagas para mulheres, os requisitos para participação são mínimos e abrangem uma boa parcela da população brasileira.

Os candidatos irão enfrentar uma prova objetiva, contendo 50 questões. Após isso, serão submetidos a outros testes e por fim, adentram na EAM (Escola de Aprendizes-Marinheiros). Todos os estudantes receberão um auxílio financeiro durante a formação.

Os temas abordados nas provas são bem objetivos, com um modelo de questões totalmente diferente dos demais vestibulares tradicionais. Sendo 50 questões divididas entre Matemática, Português, Física, Química e Inglês.

Leia mais: Brasileiros se surpreendem com VALOR ADICIONAL do Bolsa Família de 2023

Quem pode participar do concurso da Marinha 2023?

Em razão das diretrizes da Marinha, é necessário que os participantes estejam dentro de algumas regras estipuladas pela organização a fim de manter o padrão dentro da companhia, sendo eles:

18 anos ou mais e não ter mais de 22 anos no dia 30 de junho de 2023;

Altura de no mínimo 1,54m e no máximo 2m

Nível médio/técnico completo

Todos os participantes que se enquadrarem nas regras acima poderão participar do concurso da Marinha 2023 – é válido ressaltar outro aspecto muito importante! Os candidatos à Marinha do Brasil não podem em hipótese alguma ser casados ou estar em união estável – são obrigados a permanecerem assim até a conclusão da Escola de Formação.

Detalhes do concurso da Marinha 2023

As inscrições irão se iniciar no dia 30 de janeiro de 2023 às 8 horas e irá se estender até o dia 12 de fevereiro de 2023. Para a inscrição é necessário acessar o seguinte site https://bityli.com/ByoCpDBMW dentro do prazo estipulado pela companhia.

A taxa de inscrição é de R$ 40 reais mais integrantes do CadÚnico ou doadores de medula óssea também estão isentos de qualquer taxa! A primeira etapa ocorrerá no dia 2 de abri de 2023 e as demais serão anunciadas posteriormente.

Leia mais: Mais de 2.700 VAGAS de estágio com salário de até R$ 2.100; aproveite

Não perca essa chance!

Logo após o resultado final dos candidatos admitidos na prova objetiva, outros testes serão propostos como é o caso da verificação de dados, inspeção de saúde, teste físico, teste psicológico e veracidade dos documentos.

Os alunos admitidos irão receber um auxilio de R$ 1.303,90 mensalmente até a formação – além de uniformes, planos de assistência médica, odontológica e alimentação gratuita por parte da entidade.

Está esperando o quê? Essa pode ser a sua chance de mudar de vida. Comece agora mesmo a se preparar.