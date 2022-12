Trabalhe na Heineken; empresa está com MUITAS VAGAS no Brasil

A maioria dos brasileiros deve conhecer a Heineken, já que ela é uma cervejaria bastante conhecida em todo o mundo. Sua origem é holandesa e foi fundada em 1863, em Amsterdã. Ela conta com quase 200 cervejarias em mais de 70 países diferentes. Ao todo, o número de colaboradores da empresa ultrapassa os 80.000. Sua cerveja tem um padrão altíssimo de qualidade e, para conseguir manter o nível, ela agora está contratando funcionários em várias regiões do Brasil. Confira as oportunidades e como concorrer.

Dezembro é o mês das oportunidades de emprego

Em Dezembro, além do querido natal, há um ‘presentinho’ que chega junto com a data. Isto é, o aumento do número de empregos, embora a maioria seja temporário, mas já é uma ótima chance de se colocar novamente no mercado de trabalho. Além de que se você for um excepcional funcionário, com certeza, ao término do vínculo temporário, a empresa não irá querer perder você. Um exemplo disso é a Heineken, que está ofertando um pouco mais de 100 vagas de emprego no Brasil.

As vagas estão distribuídas por todo território brasileiro e pretende preencher vários setores da empresa. Portanto, não importa o seu nível de escolaridade, provavelmente, terá uma vaga esperando por você. Os setores que estão mais carentes na empresa são os de: Finanças, tecnologia, comércio e serviços de informação.

Lembrando que de acordo com o cargo escolhido, os pré-requisitos para a vaga em questão irão mudar. Por exemplo, se você for ser um representante comercial, com certeza eles irão exigir a CNH categoria B. Mas se você for ser um descarregador, provavelmente, apenas o ensino fundamental será exigido.

Veja algumas vagas disponíveis

Jovem Aprendiz;

Promotor de vendas;

Advogado;

Ajudante de entrega;

Logística;

Mecânico;

Especialista TI (várias áreas);

Etc.

Confira como você pode concorrer a uma dessas vagas

Como já foi salientado, a Heineken é uma empresa de alto padrão, portanto, ela também requer funcionários neste mesmo nível. Por isso, é bem importante você se qualificar da maneira correta, a fim de conseguir pleitear uma vaga na empresa.

Para concorrer às vagas, você precisa acessar o site de empregos da empresa, ao entrar na área destinada às vagas, você verá várias oportunidades, você escolhe a que melhor se adequa ao seu perfil e clique em candidatar-se agora. Feito isso, basta seguir as instruções que o site dará até concluir o processo.

Primeiramente ocorre uma pré-seleção de currículos, após isso, os selecionados serão chamados para entrevistas, testes e algumas dinâmicas, após tudo isso, é que os candidatos aprovados saberão que conseguiram a vaga.

