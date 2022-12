App dá até R$ 200 de CRÉDITO “natalino” na hora mesmo com nome sujo

Você está atrás de uma quantia baixa apenas para arredondar as contas do mês, mas não consegue aprovar nenhum valor? Saiba que existe um aplicativo que pode emprestar até R$ 200 de crédito na hora, fazer transferência por Pix e ainda oferecer outros serviços simples. Confira como se cadastrar e usar a conta Jeitto.

Jeitto oferece pagamento com crédito sem cobrança de juros

Alguns dos serviços que o app Jeitto oferece envolvem o pagamento de contas e boletos dentro da plataforma digital sem a cobrança de juros. No entanto, após concluir o cadastro, o usuário pode ter um limite de até R$ 200 liberado na hora e é possível transferir a quanti com Pix. Neste caso, a empresa cobra uma taxa pequena para fazer o empréstimo.

Como se cadastrar para ter uma conta e conseguir até R$ 200

Confira o passo a passo para abrir sua conta e ter acesso ao crédito instantâneo do Jeitto.

Passo 1 – acesse a loja de aplicativos do seu celular (Play Store ou App Store) e procure pelo app Jeitto;

Passo 2 – faça o download e instale o programa no seu smartphone;

Passo 3 – comece o registro da sua conta e informe todos dados pessoais necessário (são poucos e é bem rápido);

Passo 4 – aguarde a análise de crédito, que pode disponibilizar até R$ 200, mas costuma iniciar na casa dos R$ 60;

Passo 5 – depois de aprovado, basta ir em transferências e informar os dados da sua conta para a qual deseja efetuar o procedimento.

Pronto! Agora você deve pagar a fatura do Jeitto até o dia 10 do próximo mês. Se atrasar, a plataforma não costuma cobrar juros.

A avaliação do aplicativo no site ComparaOnline é de 5 estrelas, além de ser bem avaliado na Play Store do Google e no site Reclame aqui, onde conquistou avaliação como “Ótimo”, tendo uma nota de 8.2.

Posso conseguir mais de R$ 200 de crédito?

Sim! Você pode conseguir mais do que R$ 200 no app Jeitto, porém, o crédito inicial costuma ser até esse valor. Para conseguir uma quantia maior será preciso comprovar sua idoneidade enquanto inadimplente. Caso contrário o limite para empréstimo não será liberado.

Logo, quantias maiores entram como modalidades de crédito pessoal e acabam sofrendo com os mesmos pré-requisitos de sempre. Se você está atrás de um crédito natalino para fechar as contas em dia, o app oferece uma opção sem burocracia e que já funcionou para muitas pessoas.

Basta seguir o passo a passo que foi informado acima para conferir se você tem essa oportunidade disponível.

Até quando posso pagar?

De praxe, o prazo máximo para pagamento da fatura é até o dia 10 do próximo mês. Ou seja, se você pegar o dinheiro no final de dezembro, deverá quitar a quantia até o início de janeiro de 2023, por exemplo.