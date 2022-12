Alerta! NUNCA coloque essas coisas na máquina de lavar roupa

A máquina de lavar roupa é uma daquelas grandes invenções da humanidade que estão aí para facilitar o dia a dia das pessoas.

Este que já foi um item de luxo, destinado apenas aos mais ricos, atualmente está mais acessível a população geral, apesar de ainda ser um eletrodoméstico caro. No entanto, o preço das máquinas de lavar é considerado justo pelas funcionalidades que oferece.

Mesmo assim, existem algumas coisas que não devem ser levadas à máquina de lavar roupa e, portanto, essa ação deve ser evitada. Por outro lado, há também alguns itens que podem ser lavados na máquina que você muito provavelmente não saiba e podem ser verdadeiros facilitadores de rotina.

Pensando nestes dois pontos, separamos uma lista para você ver quais são as coisas que podem e as que não devem ser levadas à maquina de lavar roupa. Sendo assim, veja o que você pode estar fazendo de errado e confira as dicas.

Lista: os itens que podem ser lavados na máquina de roupa e você não sabia

Além daqueles itens convencionais que você já tem o costume de lavar na máquina de lavar roupas, há também aquelas coisas que você pode passar a utilizar o eletrodoméstico em questão na limpeza e você talvez não sabia.

Nesse sentido, ao saber quais são, a facilidade de rotina que podem te oferecem podem te surpreender, isso porque, apesar do nome, a máquina de lavar “roupa” também, é claro, lava outras coisas.

Sendo assim, o aparelho pode ser ainda mais útil para você e oferecer uma ajudinha a mais ao cuidar da casa, tarefa árdua que despende de bastante tempo até que tudo esteja em ordem.

Os objetos são comuns, mas as dicas podem te ajudar bastante.

Esponjas

Isso mesmo, as esponjas de banho não só podem, como devem ser lavadas regularmente.

Sendo assim, você pode aproveitar aquela batida das suas roupas de banho e levar a sua esponja para lavar junto com sua toalha.

Brinquedos de pelúcia

Este pode não ser segredo para ninguém, mas os objetos de pelúcia juntam muita poeira e podem ficar bem sujos.

Sobretudo se são de crianças, o cuidado precisa ser redobrado e a limpeza destes objetos não pode ser ignorada.

Aqui, você pode colocar os brinquedos de pelúcia na máquina de lavar e rodar na opção “delicadas”.

Colchão de pet

Por fim, os colchões ou tapetes do seu pet devem, com certeza, serem mantidos bem limpinhos, até mesmo para evitar o mau odor.

Por isso, você pode levar estes itens na sua máquina e certifique-se de que o filtro esteja no lugar certo, visto que os pelos poderiam entupir o seu aparelho.

Lista: os itens que não devem ser lavados na máquina de roupa

Bom, se há aqueles itens que podem ser batidos na máquina de lavar roupa, há também aqueles em que a recomendação é de evitar a ação, isso porque a qualidade da peça pode ser comprometida.

Por isso, atente-se à lista das coisas que merecem um cuidado extra e não devem ir à maquina. Aqui, a premissa é a mesma: estes itens podem estragar, seja com rachaduras, rasgos, alargamento ou, como no caso das almofadas, despedaçamento interno da espuma.

Segue a lista, portanto, dos itens que devem ser lavados à mão e não em máquinas:

Roupas íntimas; Ternos; Tênis e roupas de couro; Lã, caxemira e veludo; Gravatas; Almofadas.

