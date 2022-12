Atenção! Motorista de app agora tem benefício trabalhista

Notícias de animação e expectativa para os motoristas de aplicativos como Uber, Rappi e DiDi! Isso porque, recentemente, foram conquistados direitos trabalhistas a esta categoria, garantindo seguridade social aos trabalhadores do segmento.

As pessoas que realizam serviços através de empresas de transporte e entregas conquistaram mais um capítulo importante desta jornada, visto que grandes empresas adotaram os benefícios aos trabalhadores desta categoria, bem como foi divulgado nesta última semana.

A medida está direcionada aos cidadãos que trabalham por mais de 40 horas por semana e se constitui como uma das primeiras medidas a fim de implementar algum projeto de lei para regulamentar o setor.

Como as notícias podem parecer, as vezes, convergentes, separamos todas as informações que você precisa saber para realmente estar por dentro das atualizações.

Sendo assim, o cenário é de otimismo em relação ao Brasil, visto que os motoristas de transporte e delivery podem, em breve, contar com reformas.

Categoria: motoristas de aplicativo e entregadores

Bom, em relação aos motoristas de aplicativo e aos entregadores delivery, importante avanço foi divulgado. Isso porque profissionais da categoria possuem dificuldades em serem vistos como empregados.

Nesse sentido, a luta desta categoria, que há muito tempo vem reivindicando por melhores reconhecimentos e condições de trabalho, parece estar começando a surtir efeito.

É preciso ressaltar que, por enquanto, as mudanças estão previstas para ocorrer nas empresas de Uber e Rappi do México, no entanto, a expectativa de que os direitos migrem para as empresas no Brasil é grande.

Veja também: Netflix: mais pessoas assistirão os LANÇAMENTOS antes de todos

Projeto de lei que pensa os benefícios da categoria

Foi aprovado recentemente no México, um dos principais países da América Latina, um projeto de lei importante aos motoristas de aplicativo de transporte e delivery.

De acordo com a ministra Luisa Alcalde, a medida discutida e aprovada pelo governo busca levar i,a espécie de “economia formal” tais profissionais.

Entretanto, ainda não se sabe se estes trabalhadores passarão a serem tidos como funcionários fixos destas empresas, mas importantes passos na garantia de direitos da área já foram garantidos.

Veja também: Você pode ter direito a CNH DE GRAÇA e não sabia disso

Já para o Brasil

Como a aprovação do projeto ainda ocorreu lá no México, o cenário entre os trabalhadores brasileiros de empresas como Uber e Rappi é de otimismo.

De acordo com os dados fornecidos por ministério oficial, atualmente, são mais de 0 milhões de prestadores de serviços que se concentram nestas plataformas.

No entanto, é preciso ressaltar que, no Brasil, as discussões acerca dos direitos e benefícios destes motoristas ainda não possui tão forte apelo, apesar de estarem crescendo e de ter se tornado pauta à equipe de transição.

Sendo assim, em cenário de transição de governo para o ano que vem, a equipe do presidente eleito Lula da Silva pensa em uma posposta que visaria realizar o cadastro desta categoria de forma com que benefícios trabalhistas e previdenciários seriam garantidos, não só para os trabalhadores destas empresas em específico, como para todos os motoristas de transporte e delivery.