Por que o Auxílio Brasil pode ACABAR?

O Bolsa Família é considerado um dos maiores programas de distribuição de renda do Brasíl, perdendo apenas para o Auxílio Brasil. Com o fim das eleições 2022 e vitória de Lula (PT – Partido dos Trabalhadores) nas urnas, umas das promessas do político é voltar com o antigo benefício. Lançado no ano de 2004, o antigo programa pagava uma média de R$ 178. A falta de atualizações anuais no valor pago era o que os cidadãos mais se queixavam.

Com o crescimento do governo de Jair Bolsonaro (PL – Partido Liberal) ao comando do país, o Bolsa Família teve mudanças no nome (Auxílio Brasil) e também em suas regras de inscrição.

No geral, o programa Auxílio Brasil paga uma quantia de R$ 400. Valor esse, que veio para substituir o Auxílio Emergencial, implementado a fim de suprir a carência de pessoas de baixa renda durante a pandemia da Coronha Vírus (Covid-19).

Com a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Benefícios, desde agosto o Governo Federal está oferecendo um bônus R$ 200 com a validade até o mês de dezembro.

Bolsa Família vai voltar?

Sim. Devido ao governo de Jair Bolsonaro ter usado o antigo programa com fins políticos, alterando o nome e por sequência, o valor do programa em suas pautas

Com a sua volta ao comando do Poder Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, por vez, quer recuperar o legado que foi implementado durante seu governo e que quase foi apagado com a gestão de Jair Bolsonaro.

Porém, na prática, poucas mudanças deverão acontecer na volta do programa, e Lula deverá adotar a mesma estratégia do seu rival, ao mudar novamente o nome do benefício, aumentar o valor pago aos beneficiários e adotar algumas regras novas.

O que deve mudar com a volta do Bolsa Família?

Entre as promessas do presidente eleito em 2022, está a permanência do valor de R$ 600 (antes promovido por Jair Bolsonaro) juntamente á um acréscimo de R$ 150 para cada criança com até 6 anos de idade e que faça parte das famílias que recebem o benefício.

Além disso, é esperado também que haja a correção anual do valor pago, seguindo regras da inflação e analisando o custo de vida dos brasileiros. Outra medida anunciada é a liberação de um acréscimo para quem conseguir um emprego de carteira assinada e sua permanência no programa por mais 2 anos.

Dentre as regras esperadas para a transição, está a obrigatoriedade da frequência escolar das crianças, adolescentes e jovens, vacinação em dia e demais questões de saúde.

Regras de inscrição do atual Auxílio Brasil

Famílias em situação de extrema pobreza famílias em situação de pobreza famílias em regra de emancipação.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal de até R$ 105,00 e as em situação de pobreza com renda familiar mensal entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

