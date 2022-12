Lista de FRANQUIAS que você consegue abrir em cidades litorâneas

Se você gosta de pesquisar sobre franquias, saiba que está no lugar certo. Devido a pandemia, o trabalho home office cresceu muito, devido a isso algumas pessoas quiseram antecipar a aposentadoria e escolheram morar perto de praia, para não ficar somente em nossas palavras, uma informação compartilhada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2010, mais ou menos 50 milhões de pessoas, que em porcentagem são 26,6%, já estavam morando em cidades consideradas litorâneas.

Esses dados continuam até hoje, e a migração ainda está alta. Se caso desejar confirmar, para quem não conhece o startup Apto serve para mostrar um catálogo digital de todos os lançamentos de novidades imobiliárias do Brasil, e a busca de imóveis para morar em Santos subiu cerca de 31% de 2021 para esse ano de 2022. Entretanto, a busca por imóveis na capital paulista teve uma queda de 24%. Nos leads mostra que a pessoa que clicou para a negociação, Santos teve uma alta de 22,4% neste período, e uma queda de 11,3% em São Paulo.

Franquias crescendo em cidades de interior

Atualmente, um dado da ABF – Associação Brasileira de Franchising – contou que por incrível que pareça várias franquias cresceram em cidades do interior, os números chegam a ser maiores que os dados do primeiro semestre de 2022 no eixo do Rio de Janeiro e São Paulo. Já no mês de outubro, 30 cidades foram listadas com mais 12 municípios do interior e desses somente 9 fazem parte do estado de São Paulo. E a porcentagem dessas cidades, o crescimento das operações é de 21,1%, e cerca de 4% acima das capitais.

Se você está interessado em abrir uma franquia e morar perto de uma praia, a nossa dica é que você pesquise primeiro sobre a marca, veja quais materiais e suportes eles dão, converse com algum deles para saber o detalhe, pois o planejamento faz parte do negócio. Por isso, decidimos listar para você algumas franquias que podem te ajudar a realizar esse desejo.

As franquias que vamos listar nesse texto são aquelas que têm planos de expansão para quem deseja começar um empreendimento em cidades litorâneas, então se você tem um sonho de trabalhar perto da praia, e até melhor, morar na praia, esse texto é para você, confira quais são as franquias.

Lista com as franquias que expande para cidades litorâneas

Franquia Banana Food com investimento de R$189,2 mil

Franquia Best Gourmet com investimento de R$ 15 mil

Franquia Biscoitê com investimento de R$ 250 mil

Franquia Chicken Beer com investimento de R$ 220 mil

Franquia Home Sushi Home com investimento de R$ 180 mil

Franquia PremiaPão com investimento de R$ 6 mil

Franquia Santa Carga Totens e Carregadores com investimento de R$ 19,9 mil

Franquia Turquesa Esmalteria & Beleza com investimento de R$ 80 mil

Franquia Vida Leve com investimento de R$ 9,9 mil

Franquia Yogoberry com investimento de R$ 105 mil entre R$ 400 mil

