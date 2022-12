Valor NATALINO disponível em todo o Brasil: saiba como SACAR

O dinheiro extra que já foi liberado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil já está disponível para saque para milhões de brasileiros. O valor é referente ao chamado abono natalino, nome dado ao PIS/Pasep, que é destinado aos trabalhadores formais.

Nesse sentido, o valor disponível é referente ao ano-base de 2021. Ou seja, esse dinheiro é direito daqueles que trabalharam com carteira assinada em 2021 e cumpriram com todos os requisitos para recebimento do valor.

Entretanto, muitos brasileiros ainda não sacaram o abono natalino PIS-Pasep que ainda estão em suas contas nas instituições citadas.

Pensando nisso, separamos todas as informações que você precisa saber em relação ao benefício garantido pela CLT. Sendo assim, veja quais são as condições e as abrangências do programa e confira quem e onde sacar.

Quem tem o direito de receber o valor?

Para ter direito a receber o PIS/Pasep pago este ano, os trabalhadores, regidos pela CLT, deverão cumprir os seguintes requisitos:

Possuir inscrição no programa há, no mínimo, 5 anos completados em 2021; Ter recebido, no máximo, em média dois salários mínimos por mês em 2021; Ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias em 2021.

O PIS/Pasep de 2023 será dobrado? Quando ele será pago?

Bom, em decorrência da pandemia de Covid-19, o abono natalino que seria pago aos trabalhadores em 2021 foram realocados à outras áreas e serviu como uma ferramenta para mitigar os impactos do período.

Dessa forma, o calendário de pagamento ficou atrasado e muitos brasileiros ficaram perdidos quanto a sequência de pagamento.

Por isso, é válido ressaltar que a expectativa é de que tudo seja normalizado até o ano que vem. Mesmo que as decisões ainda não tenham sido divulgadas, é provável que o PIS/Pasep seja pago em dobro em 2023.

Entretanto, é necessário aguardar por mais informações que irão definir como será o pagamento no ano que vem.

Como consultar o benefício?

Se você possui o direito ao abono natalino, mas ainda não sacou o seu PIS/Pasep, veja como você pode fazer para consultar se você tem dinheiro disponível para saque e onde você pode sacar.

Bom, em primeiro lugar, para os trabalhadores privados, que recebem pela Caixa, você deve baixar o aplicativo Caixa Tem, disponível através do link (https://bit.ly/3VvYN43).

Feito isso, acesse o seu perfil com login e senha e, logo na página inicial, acesse a opção de consultar saldo. Dessa forma, você verá se existe, ou não, algum valor disponível para transferências, saque, pagamento de conta ou compra online para você.

Além dessa, há outras formas possíveis de descobrir se você ainda tem o PIS/Pasep para sacar. Nesse caso, o valor pode ser referente ao abono salarial residual de 2026 a 2020, ou referente ao ano-base de 2021.

Para tanto, consulte informações através do telefone 158 ou, até mesmo, pela carteira de trabalho digital.