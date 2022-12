Aprenda a PARCELAR sua conta de energia em até 12 vezes: passo a passo simplificado

Os valores da conta de energia estão vindo cada vez mais caros e a sensação de não dar conta de pagar pode ser bastante frequentes. Nesse sentido, você sabia que aquelas contas que ficaram para traz podem ser renegociadas?

É claro que não é interessante que o ponto chegue em débitos, mas há situações que não insustentáveis e realmente não há como arcar com algumas despesas.

Pensando nisso, separamos todas as informações necessárias para que você entenda como você pode renegociar suas faturas passadas e em atraso e solicitar o parcelamento do valor.

Fatura atrasada? Entenda o parcelamento de contas

Ninguém gosta de deixar atrasar faturas, sobretudo aquelas fixas que devem ser pagas todos os meses, visto que a situação pode virar uma bola de neve imensa com tantas taxas, juros e correções a que estão passíveis.

Entretanto, algumas situações podem fazer com que não haja outro caminho e as faturas acabam ficando para traz.

Essa situação, na verdade, é bem comum e muitos brasileiros encontram dificuldades na hora de manter suas contas em dia.

Sendo assim, para essas pessoas em débito com as empresas e companhias de fornecimento de energia, é possível solicitar, de forma simples, a renegociação das dívidas, que podem ser parceladas em até 12x.

Como o parcelamento de dívidas funciona?

No caso de dívidas pendentes, a parcelamento pode ser solicitado de forma 100% online através da Agência Virtual e está destinado aos clientes que estão com as faturas de energia atrasadas há mais de 90 dias, ou seja, 3 meses.

Sendo assim, você poderá escolher, dentre os serviços disponíveis, a opção de parcelar o débito. Entretanto, algumas exigências precisam ser cumpridas.

Em primeiro lugar, você só conseguirá renegociar a sua dívida a partir do pagamento de uma entrada, que possui a taxa mínima de 15% em cima do valor total dos valores em débito.

Dessa forma, todo o restante do valor poderá ser dividido. Entretanto, é preciso ter em mente que as parcelas irão contar com juros de financiamento.

Por isso, atente-se às opções, visto que, quanto maior o número de parcelas, maior o montante final a ser pago.

Como solicitar?

Se a sua fatura de energia ficou atrasada, veja como você pode regularizar a sua situação e acabar com suas dívidas o quanto antes. Para solicitar, você tem algumas possibilidades.

Em primeiro lugar, você pode ir presencialmente até uma unidade de atendimento da Enel da sua região, conversando diretamente com a empresa a fim de renegociar o valor e a forma de pagamento.

Há também outras opções mais simples, como o contato através da Central de Relacionamento, pelo número 0800 28 00 120, pelo aplicativo Enel Rio, disponível para baixar através do link (https://bit.ly/3XTOE2A) ou, até mesmo através do site da Enel (https://bit.ly/2lQ8oGM).