Veja como segurados INSS podem pedir revisão em APOSENTADORIA

Você é beneficiário do INSS e não concorda com o valor da aposentadoria que você recebe? Pois saiba que você tem o direito de solicitar a revisão do seu benefício para tentar reajustar o dinheiro que é pago a você.

Para a solicitação, é necessário que você cumpra os prazos estabelecidos pelo INSS e atenda a alguns requisitos definidos por lei.

Pensando nisso, separamos todas as informações que você precisa saber na hora de pedir para revisarem o seu benefício. Veja o que você pode fazer e o que esperar dos resultados.

Aposentadorias INSS

Antes de mais nada, é importante ressaltar que existem oito diferentes modalidades de aposentadoria que são de direito dos trabalhadores segurados. Sendo assim, claramente, cada uma delas possui suas condições, requisitos e abrangências próprias, veja quais são elas:

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade

Em primeiro lugar, esse é o benefício destinado, exclusivamente, ao cidadão com deficiência maior de 60 anos, se homem, ou 55 anos, se mulher, e que comprovem 180 contribuições.

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição

Da mesma forma que a primeira, essa modalidade é exclusiva à pessoas com deficiência, entretanto, é preciso comprovar um tempo de contribuição exigido de acordo com o grau de deficiência, classificado em leve, moderada e grave.

Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição

Já a aposentadoria especial se refere ao benefício que é destinado ao trabalhador que exerce suas atividades expostos a agentes nocivos à saúde.

Além disso, é preciso cumprir com um tempo de contribuição a depender do nível de exposição e perigo, que pode variar entre 25, 20 ou 15 anos de serviço.

Aposentadoria por Idade Rural

Além de precisar ter 60 anos completos, se homem, ou 55 anos, se mulher, para se aposentar nessa modalidade é preciso comprovar, pelo menos, 180 meses trabalhados em atividade rural.

Aposentadoria por Idade Urbana

Nessa modalidade, o segurado deverá possuir idade mínima de 65 anos, se homem, ou 60 anos se mulher, com tempo mínimo comprovado de 180 meses de contribuição em atividade na cidade.

Aposentadoria por Invalidez

Já a aposentadoria por invalidez é o benefício pago ao trabalhador que comprove, por meio de perícia médica, estar permanentemente incapaz de exercer qualquer tipo de serviço laborativo.

Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Essa modalidade é exclusiva para os segurados que comprovem o total de 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos, se mulher, independente da idade.

Entretanto, de acordo com as atualizações, a soma entre idade e tempo de contribuição deve ser de 96 pontos para os homens e de 86 pontos para as mulheres.

Aposentadoria por Tempo de Contribuição do Professor

Por fim, para os professores, o benefício é concedido quando o profissional tiver 30 anos de contribuição, se homem, ou 25 anos, se mulher.

Além disso, é exigido que o serviço seja, exclusivamente, na Educação Básica.

Veja também: NOVIDADES sobre a revisão da vida toda para segurados do INSS; confira!

Quem tem o direito de pedir pela revisão da aposentadoria?

Bom, se você já recebe a sua aposentadoria mensalmente há até 10 anos, entretanto não concorda com o valor pago, independentemente da modalidade em o seu benefício se insere, você tem o direito de solicitar a revisão do pagamento.

Entretanto, não basta que você só discorde do valor recebido pelo INSS, é preciso, antes de tudo, provar o porquê da necessidade de revisão e correção.

Dessa forma, você deve reunir os documentos comprobatórios que justifiquem tal ação, para que o INSS analise e aprove, ou não, o aumento.

Contudo, caso os documentos provem o contrário, pode ser que seu benefício seja, inclusive, reduzido. Por isso, é preciso ter certeza ao solicitar.

Veja também: Perder o benefício do INSS por causa de redes sociais: é possível? Entenda!

Como solicitar a revisão do valor?

Para solicitar, basta que você entre em contato com o INSS através do número 135. Além disso, o segurado também tem a opção de ir até uma agência ou solicitar a revisão através da internet.

Nesse último caso, acesse o site Meu INSS pelo link (https://meu.inss.gov.br/#/login), entre com seu login e senha e, em seguida, clique em “Agendamentos/Solicitações).

Logo depois, vá em “Novo Requerimento” e acesse a opção de “Recurso e Revisão”. Ao clicar em “Revisão”, você já pode atualizar o seu cadastro e avançar.