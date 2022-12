Recebe as parcelas de R$ 600,00? ATENTE-SE a esta notícia!

Boa notícia para os beneficiários do Auxílio Brasil! Governo Federal retomou o pagamento das parcelas, nesta última segunda-feira, dia 28 de novembro, para mais grupos de cidadãos cadastrados.

O benefício está garantido para ser pago até a última parcela do ano, no mês que vem. Isso porque, com o governo eleito, outras discussões surgem em pauta, inclusive a vigência do Auxílio Brasil.

Nesse sentido, separamos para você todas as informações mais importantes sobre o calendário de pagamento do auxílio e, além disso, quais são as perspectivas de valores e regras para o próximo ano. Confira as atualizações!

O Auxílio Brasil continuará em 2023?

O ano que vem já está batendo na porta e as discussões a respeito da vigência do Auxílio Brasil para 2023 está em pauta.

Criado pelo atual governo em dezembro de 2021 para substituir o Bolsa Família, o Auxílio Brasil é, atualmente, um dos maiores programas de transferência de renda do país. Entretanto, ele já está com data de vencimento.

Isso porque, com o retorno de Lula da Silva (PT) à presidência do país, é esperado que o Bolsa Família também retorne já no ano que vem.

Para isso, a equipe de transição do governo eleito já apresentou as propostas que irão definir as regras de funcionamento e o orçamento do programa através da PEC de Transição, apresentada no dia 16 de novembro.

Como será o Bolsa Família?

Apesar de ainda não sabermos se o nome realmente deixará de ser Auxílio Brasil para ser rebatizado como Bolsa Família, é seguro informar que uma série de mudanças já estão previstas para acontecer.

Por isso, se você recebe as parcelas mensalmente do auxílio, não se preocupe em deixar de receber no ano que vem, visto que as regras de concessão do benefício continuará a abranger a mesma população, que são as famílias em situações de baixa renda.

Entretanto, para garantir que o seu Bolsa Família seja pago no ano que vem, é preciso que você se atente ao seu CadÚnico, que deve estar atualizado.

Dessa forma, para 2023, mudanças em relação ao pagamento do benefício irão se alterar um pouco.

Em primeiro lugar, é esperado que, agora, o governo federal passe a exigir que as famílias beneficiárias mantenham suas crianças e adolescentes na escola e, além disso, será também exigido o cartão de vacinas atualizado.

Já no âmbito econômico, a proposta da equipe de transição de Lula é de que o benefício conte com parcelas de 600 reais mensais somados ao adicional de 150 reais por criança de até seis anos de idade.

Calendário de pagamento

Bom, mas antes de que o Bolsa Família retorne, ainda há parcelas do Auxílio Brasil para receber neste ano, no valor de, em média, R$ 600.

Sendo assim, o calendário de pagamento do benefício segue seguindo o número final do NIS do beneficiário, que começou a ser pago no dia 17 de novembro aos cadastrados de NIS final 1.

Dessa forma, nesta semana, receberam os beneficiários com NIS final 8 nesta última segunda-feira e, na terça-feira, dia 29 de novembro, o pagamento estará disponível para aqueles que possuem o NIS final 9.

Já na quarta-feira, dia 30 de novembro, será vez das pessoas com NIS final 0 receberem o benefício.

Atenção! Os pagamentos de dezembro acontecerão a partir do dia 12 e devem vir somados ao valor do Vale-Gás para aqueles que estiverem inscritos nos dois programas.