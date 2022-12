Vale-gás distribuirá parcela INTEGRAL para os brasileiros em dezembro; saiba mais

O benefício do vale gás é de grande ajuda para muitas famílias, principalmente as de baixa renda que estão cadastradas no CadÚnico em monitoração do governo federal. A pasta já informou que esse pagamento tem prioridade para as famílias em que a mulher é a chefe da família, ou seja, quem não tem companheiro e cuida dos filhos sozinha. Esse benefício é pago de dois em dois meses, e o último pagamento do valor integral acontecerá agora em dezembro.

Esse pagamento é distribuído através de um calendário que contém o número de inscrição no NIS. O Governo já compartilhou a informação com a imprensa que no mês de dezembro, o pagamento do vale gás será de R$ 112,00, que hoje em dia o botijão de 13kg está chegando nesse preço, ou seja, vai liberar o valor 100% integral.

Como faço para receber o Vale gás

O que muitas famílias não gostaram de saber é que a partir de Janeiro do ano de 2023, o benefício do vale gás voltar a ser pagos somente os 50% do valor do preço do botijão de gás em nosso país. Muitas pessoas perguntam também como fazer para ganhar esse benefício, é importante ressaltar que somente as famílias inscritas no CadÚnico têm direito, assim o governo consegue ter um controle das famílias de baixa renda.

Outro detalhe que precisa estar englobado para receber o benefício é que a renda familiar por membro tem que ser menor ou até meio salário mínimo, que hoje em dia fica no valor de R$ 606. As famílias que têm integrantes que recebem BPC – Benefício de Prestação Continuada – também têm direito de receber o vale.

Se você ainda não tem a inscrição no CadÚnico (cadastro único) pode ir pessoalmente até um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da sua cidade. E vamos destacar novamente que esse benefício tem preferência de pagamento para as mulheres que são chefes de família ou vítimas de violência doméstica.

Veja também: ANTECIPAÇÃO do próximo pagamento do Vale-Gás já é confirmada? Confira!

Calendário mês de dezembro

O Calendário do mês de dezembro já foi divulgado e informa que terá início no dia 12 e vai até o dia 23. O Governo Federal compartilhou com a imprensa que cerca de 5,98 milhões de famílias receberam esse benefício no mês de outubro e a região do Brasil que mais tem beneficiários é o Nordeste, que somam 2,83 milhões de famílias nordestinas.

Número do NIS final 1 – Pagamento no dia 12 de dezembro

Número do NIS final 2 – Pagamento no dia 13 de dezembro

Número do NIS final 3 – Pagamento no dia 14 de dezembro

Número do NIS final 4 – Pagamento no dia 15 de dezembro

Número do NIS final 5 – Pagamento no dia 16 de dezembro

Número do NIS final 6 – Pagamento no dia 19 de dezembro

Número do NIS final 7 – Pagamento no dia 20 de dezembro

Número do NIS final 8 – Pagamento no dia 21 de dezembro

Número do NIS final 9 – Pagamento no dia 22 de dezembro

Número do NIS final 0 – Pagamento no dia 23 de dezembro

Veja também: A conta de luz vai aumentar? Veja quais são as cidades serão afetadas com o REAJUSTE