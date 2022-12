ESTES 4 signos sofrem muito por amores não correspondidos; confira!

Lidar com um amor não correspondido não é fácil para ninguém, no entanto, para estes quatro signos, a situação pode ficar ainda mais complicada de superar.

Sendo assim, o seu mapa astral pode dizer muita coisa sobre como você se coloca frente a esses cenários e pode também te dar os caminhos para tentar amenizar o momento difícil.

Para isso, não é apenas o seu signo solar, aquele principal, que vai te descrever perfeitamente, visto que o seu mapa depende de muitos outros aspectos e da posição de outros planetas também.

Entretanto, o seu signo solar pode ser um bom começo para começar a entender mais sobre você e sobre o seu comportamento de forma mais geral.

Pensando nisso, nessa matéria iremos discutir quais são os signos que possuem mais dificuldade em superar um amor não correspondido e, por isso, acabam sofrendo mais em relacionamentos.

Entenda como isso funciona e veja se o seu signo, ou sua Vênus, que iremos te explicar melhor o que é, está na lista.

O que o seu mapa astral pode dizer sobre você?

O mapa astral é o que mostra a exata posição dos astros no momento em que você imagina. Sendo assim, de acordo com a Astrologia, essa posição é quem vai influenciar a sua personalidade, e mais do que isso, em todos os seus aspectos.

Para isso, são diversos os planetas, casas e elementos a serem considerados. Entretanto, de maneira mais geral, basta que você saiba o seu signo solar, mais simples de ser analisado.

Isso porque é ele quem diz como você se mostra ao mundo e descreve quais são os aspectos mais fundamentais de sua personalidade.

Para a nossa lista, além do seu signo solar, é relevante também que você veja qual é a sua Vênus, que pode ser qualquer um dos mesmos doze signos. Isso porque Vênus é o planeta que rege o amor e suas relações.

Dessa forma, ao saber a sua Vênus, é mais fácil apontar quais são as suas tendências dentro de um relacionamento, seja ele correspondido, ou não.

4 signos que mais sofrem por amor

Para seguir a lista, você pode considerar o seu signo solar que, como falamos, é aquele principal determinado pelo dia do seu nascimento e, além disso, você também pode considerar a sua Vênus, que é o planeta que rege o amor.

Dessa forma, o seu signo pode ser o mesmo para os dois aspectos, ou não.

Aquário

Em primeiro lugar, a presença do signo de Aquário nesta lista pode surpreender muita gente. Isso porque os aquarianos são conhecidos por serem bastante tranquilos, positivos e leves.

Contudo, há uma parte de sua personalidade que contribui bastante para que a superação de uma decepção amorosa seja mais difícil para eles. Essa parte é, justamente, o seu espírito “do contra”, inerentes ao seu jeito de ser.

Por gostarem de contrariar, acabam se interessando até demais por pessoas completamente opostas a eles. Por isso, é mais fácil que não sejam correspondidos, fazendo com que sofram bastante quando acontece.

Sagitário

Da mesma forma que os aquarianos, os nativos de Sagitário adoram uma liberdade e gostam bastante de se aventurar. Por isso, o interesse sobre pessoas muito diferentes acabam fazendo com que eles se apeguem a quem não vale tanto a pena assim.

Por isso, costumam cair nessa situação com frequência e superar todo essa amor não correspondido pode ser uma tarefa bem complicada.

Câncer

Câncer fazer parte dessa lista já é esperado por todos. Isso porque os nativos desse signo podem ser bem sensíveis em relação aos sentimentos e as ações de outros e, sobretudo em relacionamentos amorosos, a coisa pode ficar ainda mais intensa.

Dessa forma, por serem muito exigentes e gostar do jogo amoroso, quando o seu interesse não está tão envolvido e interessado assim como ele, a decepção pode ser forte e a situação fica difícil de ser superada.

Touro

Por fim, Touro entra nessa lista por conta de sua personalidade amorosa e apegada. Por isso, eles podem entrar em situações bem complicadas e sofrer bastante por amor.

Entretanto, apesar de se afundarem bastante e assumirem aquele sofrimento para si, após sentir o que precisa ser sentido, a superação chega e não há mais nada o que remoer. Por isso, apesar de passarem por decepções complicadas, vai passar!

