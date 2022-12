Próximo pagamento do Auxílio Brasil virá com décimo terceiro?

Em época de eleições, muito se falou sobre a possibilidade de pagamento do décimo terceiro do Auxílio Brasil. Porém, muita gente ainda se sente perdida quanto as informações e não sabem muito bem de quanto será o próximo benefício, que será pago em novembro.

Sobretudo em campos de disputas com o Bolsa Família, programa cotado para retornar no ano que vem, esse tema está em tópico não somente entre a população e as famílias, quanto nas instâncias do governo, que está, nesta remada, realizando uma série de reuniões e negociações importante inerente ao benefício.

Pensando nisso, separamos todas as informações mais importantes para você entender quais são os cenários atuais, o valor e o calendário do Auxílio Brasil para o ano que vem e, além disso, quais são as perspectivas para a vigência do programa em 2023. Confira!

O Auxílio Brasil continuará sendo pago em 2023?

Bom, com a eleição do presidente Lula da Silva (PT) outro programa retorna para a pauta: o Bolsa Família, que foi substituído em dezembro de 2021 pelo Auxílio Brasil, criado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Dessa forma, o esperado é que o Auxílio Brasil seja pago até dezembro, que seria a última parcela e, após esta, o Bolsa Família retome como programa oficial do governo de assistência social e transferência de renda.

Entretanto, beneficiários que se encaixam nos requisitos atuais de recebimento, não precisam se preocupar em perder o benefício, basta que mantenham seus dados no CadÚnico atualizados e em conformidade com as condições.

Quais as diferenças entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil?

Apesar de serem construídos sob ideologias diferentes, basicamente, os objetivos e as medidas são as mesmas. Entretanto, algumas diferenças importantes devem também ser consideradas.

O Bolsa Família foi criado em 2003 esteve ativo até o ano passado. Considerado mundialmente como um dos maiores programas de transferência de renda e de combate a pobreza do mundo, ele foi, juntamente com outras medidas contemporâneas a ele, responsável por tirar o Brasil do mapa da fome.

Entretanto, por ser bastante associado com o governo petista, o presidente Jair Bolsonaro propôs mudanças e alterou o programa para Auxílio Brasil, no qual, dentre outras coisas, o valor das parcelas foi igualado para as famílias beneficiárias e a média de valor foi aumentada.

Apesar de, no momento, o auxílio pago é de 600 reais mensais, a proposta enviada pelo atual presidente para o Congresso foi de um benefício de apenas 405 reais por família. Contudo, com a vitória de Lula para a presidência, o cenário muda bastante.

Sendo assim, além do retorno do Bolsa Família, a proposta apresentada pela equipe de transição do governo eleito, de Lula da Silva, propõe um pagamento mensal do benefício de R$ 600 com adicional de R$ 150 por criança de até seis anos na família para o ano que ve.

Nesse sentido, é esperado que as decisões acerca dessa proposta orçamentária saiam ainda nesta semana, visto que Lula e a equipe de transição estão em reuniões de articulação para analisar a medida.

Quais serão os valores pagos em dezembro?

Mas, afinal, o último pagamento do Auxílio Brasil deste ano contará com o décimo terceiro, como foi prometido pelo presidente Jair Bolsonaro em fase eleitoral?

Nesse caso, a resposta é não. Apesar da promessa, as articulações não foram feitas no Congresso Nacional e, portanto, não há nenhum projeto que garanta o pagamento do 13° Auxílio Brasil aos beneficiários.

Sendo assim, aqueles que recebem o auxílio irão sacar, normalmente, os R$ 600 já esperados. Entretanto, aqueles que estão inscritos no programa de Auxílio Gás receberão, juntamente com o Auxílio Brasil, a valor referente ao preço médio do botijão de gás de cozinha.

Dessa forma, os pagamentos de dezembro, para os dois auxílios, começarão no dia 12 de dezembro com os beneficiários que possuam NIS final 1.