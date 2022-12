Passo a passo para emitir a segunda via do CPF de forma GRATUITA

O documento do CPF – Cadastro de Pessoa Física – é de muita importância, pois é um número único para identificar cada pessoa. Quando acontece a perda desse documento, a pessoa precisa o mais rápido possível já fazer uma nova emissão, só que para isso acontecer a pessoa tem que pagar um valor para ter a segunda via, semelhantemente quando acontece com o RG, e infelizmente, às vezes esses documentos não são um valor acessível.

O que muitos brasileiros ainda não sabem é que é importante destacar e compartilhar essa informação com todos, que em casos de roubo, a pessoa consegue realizar a segunda via do CPF de forma gratuita, ou seja, sem precisar pagar nada. Desta forma também acontece com o RG. Porém, para a pessoa ter essa gratuidade é necessário que quando isso acontecer, o mesmo faça um boletim de ocorrência pelo furto do documento. Também pode ser feito pela internet, sem precisar ir em uma delegacia.

Quais casos a pessoa pode emitir os documentos gratuitamente?

Como citado acima, em casos de roubos a pessoa pode emitir o documento na segunda via gratuitamente. Mas em casos de perda? Como funciona? Nesta ocasião, a pessoa que deseja ter gratuidade em caso de perda, é somente se estiver engloba nesses requisitos:

Homem com mais de 65 anos

Mulher com mais de 60 anos

Declaração de pobreza pelo número de inscrição social

Pessoa desempregada no mínimo de 3 meses

Se você perdeu algum documento e se encaixa nos pontos que foram citados acima, basta ir pessoalmente até a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil ou no Poupatempo para tirar a segunda via, deve levar o documento da certidão de nascimento.

Como faço o Boletim de Ocorrência?

Em casos de roubo é possível sim fazer um boletim 100% online sem precisar ir pessoalmente até uma delegacia. Siga esse passo a passo e aprenda:

1 passo: Entre no site da delegacia do seu estado

2 passo: Escolha o tipo de ocorrência (nesta categoria a pessoa deve selecionar a opção de furto ou perda de documentos).

Uma dica: Se não não marcar a opção de perda provavelmente não receberá a gratuidade, então não se esqueça desse fator.

3 passo: Preencha todos os campos do formulário e aguarde uma resposta em seu e-mail

4 passo: Quando receber a notificação, deve clicar no link e imprimir o boletim de ocorrência

Pronto! Agora basta ir até uma Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Civil ou em um Poupatempo com os documentos pessoais e boletim de ocorrência e pedir a segunda via do CPF ou RG, que serve para ambos, e assim será emitido gratuitamente.

