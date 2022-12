Ministério da Educação DIVULGA calendário dos programas: SiSU, Prouni e FIES

Fez o enem? Temos um comunicado importante para você. O Ministério da Educação (MEC) já compartilhou o calendário oficial com as datas de inscrição de programas que dão acesso a universidades, entre eles o SISU (Seleção Unificada), Prouni (Programa de Universidade para Todos) e FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), para primeiro semestre de 2023. Se você quer ter uma bolsa integral ou grandes descontos, se atente bastante para não perder a data de inscrição.

O calendário oficial foi compartilhado assim que saíram as notas da prova do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. A nota do Enem é o mais importante e o que faz a pessoa conseguir uma boa pontuação para entrar na universidade. Para quem ainda não sabe, o resultado individual do Enem só será divulgado dia 13 de fevereiro de 2023, é devido a isso que esses programas só começaram após essa data.

Data do calendário do Prouni

O Programa de Universidade para Todos – Prouni – conforme compartilhou o Ministério da Educação, o programa começará o período de inscrição a partir do dia 7 de março e vai somente até o dia 10 de março. A primeira chamada vai acontecer no dia 14 e a segunda no dia 28 de março. Através do Prouni, a pessoa pode conseguir a bolsa 100% gratuita, ou dependendo da pontuação, grandes descontos em faculdades particulares.

Data do calendário do Sisu

Sisu – Seleção unificada – é um programa que o governo federal está à frente e dá oportunidade para as pessoas terem acesso às faculdades públicas.Conforme compartilhou o Ministério da Educação, o Sisu começará a inscrição no dia 28 de fevereiro e terminará no dia 03 de março. E o resultado com as pessoas selecionadas será divulgado no dia 7 de março.

Data do calendário do Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil – FIES – conforme foi divulgado pelo Ministério da Educação, as inscrições começaram no dia 14 de março e terá o encerramento no dia 17 de março. O resultado sai logo dia 21 de março. Para quem não conhece o programa, o mesmo ajuda os estudantes a financiar todo o curso, entretanto o aluno deve pagar depois em parcelas, mesmo depois de formados.

É importante ressaltar que para se inscrever nesses 3 programas, é preciso que a pessoa tenha prestado a prova do Enem 2022 e ter alcançado no mínimo 450 pontos nas provas. E não pode esquecer, que não é aceito quem zera a redação.

O que o candidato pré-selecionado deve fazer após a convocação?

O candidato pré-selecionado, assim que receber a convocação do programa deve comprovar a renda da família, que no caso tem que ser 1,5 salário mínimo por membro da família. Essa é a regra para aqueles que desejam ter a bolsa 100% gratuita (integral). Já em bolsas de 50% a renda por membro familiar pode ser de até 3 salários mínimos.

