Bolsa de estudos para estudar na HOLANDA sem pagar nada!

Já pensou ir morar na Holanda recebendo bolsa integral de estudos e ainda não pagar nada por isso? Saiba que isso é possível e o pagamento é de 62 mil reais para o candidato selecionado!

As bolsas estão sendo destinadas à estudantes que não possuem passaporte europeu, ou seja, brasileiros podem participar do processo de seleção e disputar as dezenas de bolsas disponibilizadas pela Universidade de Utrecht.

É válido ressaltar que as inscrições estarão abertas somente até o dia 31 de janeiro, onde os candidatos serão selecionados para o ano letivo de 2023-2024.

Pensando nisso, separamos todas as informações que você precisa saber para concorrer às bolsas. Entenda mais sobre o programa e veja como se inscrever.

Por que querer ir estudar na Holanda?

Bom, antes de tudo, podemos conversar um pouco mais sobre as vantagens de ir estudar em um país como a Holanda.

Se você é um daqueles que sempre quis ter experiências do dia a dia em países estrangeiros, essa é uma oportunidade para fazer você considerar a se planejar desde já.

A Holanda, ou melhor, os Países Baixos, são uma nação localizada na Europa ocidental, fazendo fronteira com a Bélgica, ao sul, com a Alemanha, ao leste, e com o Mar do Norte, a norte e a oeste, responsável por banhar o Reino Unido e a Noruega.

A capital é a famosa cidade de Amsterdã e a língua oficial é o neerlandês, entretanto, você consegue facilmente se virar apenas com o inglês.

Além disso, outra característica interessante do país é que ele é, geograficamente, localizado em baixa altitude, fazendo com que 27% do total de sua área esteja situada abaixo do nível do mar, no qual mais da metade de sua população estão inseridas.

Conhecida por seus moinhos de vento, longas plantações de flores, queijo, artes visuais e bicicletas, a Holanda é um país bastante harmonioso para a vista e conta com paisagens incríveis.

Sem dúvidas, a oportunidade de viver lá é a oportunidade de conviver com belezas diárias e com o bem estar que poucos países oferecem, visto que a Holanda possui um dos maiores Índices de Desenvolvimento Humano do mundo.

Oportunidades de bolsa integral na Universidade de Utrecht

Chamada, no Brasil, de Universidade de Utreque, a instituição é bastante antiga e foi fundada há mais de 380 anos, em 1936.

Localizada na cidade de Utrecht, a universidade está entre as melhores universidades não só da Europa, como também do mundo.

Sendo assim, a oportunidade de estudar nessa instituição com bolsa integral pode ser um divisor de águas na vida de quem for participar do programa.

Ao todo, são mais de 90 programas de mestrado em inglês na universidade e, ao todo, são seis que estão aceitando estudantes de fora da Europa para ingressar no próximo ano letivo de 2023-2024 com bolsa integral de estudos de R$ 62 mil.

O apoio financeiro cobre todos os valores da anuidade e também servem como uma ajuda de custo.

Para concorrer às bolsas, você precisa enviar sua carta de motivação, carta de recomendação e alguns exames padronizados para a instituição.

Contudo, é preciso se atentar à exigência: só são aceitas as candidaturas dos alunos que comprovarem estar entre os 10% de melhores desempenho em sua turma de graduação.

Para se cadastrar e conferir mais informações, acesse o site oficial de concessão de bolsas da Universidade de Utrecht (https://bit.ly/3ANTHrB).

