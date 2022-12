Aprenda a pagar o INSS por conta PRÓPRIA

Se você acha que a aposentadoria não é para você por conta do tempo necessário de contribuição através da carteira de trabalho assinada, essa matéria é para você! Isso porque não é só quem possui trabalho formal que tem o direito de se aposentar pelo INSS.

Os chamados contribuintes facultativos, por meio de uma outra modalidade de contribuição, também possuem o acesso aos principais benefícios, pensões e auxílios pagos.

Nesse sentido, separamos para você todas as informações que você precisa saber para se aposentar pagando o INSS por conta própria. Veja como isso funciona e como você poderá iniciar as suas contribuições.

Aposentadorias INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social é a autarquia ligada ao Governo Federal responsável pelo pagamento dos benefícios, auxílio e pensões dos seus segurados.

O valor das aposentadorias, principal atribuição da instituição, conta com um piso e um teto de pagamento. Dessa forma, a depender do valor de suas contribuições, salários e tempo de serviço ao longo da vida, o valor da sua aposentadoria é definido, que pode variar, em 2022, de R$ 1212 a R$ 7.087.

De maneira geral, as contribuições são recolhidas na folha de pagamento dos trabalhadores que possuem carteira assinada, no qual o empregador é responsável por transferir o valor ao INSS em nome do empregado.

Sendo assim, são oito as modalidades de aposentadoria pelo INSS para aqueles que contribuíram a partir do vínculo de carteira assinada:

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição Aposentadoria por Idade Rural Aposentadoria por Idade Urbana Aposentadoria por Invalidez Aposentadoria por Tempo de Contribuição Aposentadoria por Tempo de Contribuição do Professor

Entretanto, aqueles que não contribuem para o INSS por não serem trabalhadores formais, há também a opção de pagar as parcelas de outra forma, através da modalidade de contribuição facultativa.

Dessa forma, o contribuinte facultativo teria acesso à três modalidades de aposentadoria, que são elas: Aposentadoria por Idade Rural, Aposentadoria por Idade Urbana e, também, Aposentadoria por Invalidez.

Além disso, quem contribui por conta própria também tem direito ao Auxílio-Doença, Auxílio-Reclusão, Salário-Maternidade, Salário-Família, BPC, Pensão por morte, especial por hanseníase e por síndrome de Talidomida.

Pagar o INSS por conta própria

Se você não possui vínculo empregatício com carteira assinada, o seu pagamento do INSS não é, portanto, recolhido. Contudo, mesmo sem o emprego formal, é possível que você se aposente e tenha acesso aos outros benefícios e auxílios INSS.

Para isso, é preciso que você pegue as parcelas por conta própria mês a mês, se tornando um contribuinte facultativo do INSS, no qual, dessa forma, você garante o seu acesso aos benefícios.

A modalidade está disponível para quem possui mais de 16 anos, mas não exerce nenhuma atividade remunerada e que desejam ser segurados INSS e ter direito aos benefícios previdenciários.

Sendo assim, você tem três opções de planos para escolher, que são eles:

Plano Normal: no qual o contribuinte paga parcelas de 20% entre o salário mínimo (R$ 1212) e o teto previdenciário (R$ 7.087,22). Dessa forma, quanto maior for o valor, maior será o pagamento na aposentadoria. Plano Simplificado: nesse caso, a alíquota de contribuição mensal é menor, passando de 20% para 11%, seguindo as mesmas regras entre piso e teto previdenciário. Plano Facultativo de Baixa Renda: é destinado às pessoas que não possuem nenhum tipo de renda própria e estão inscritas no CadÚnico. Nesse caso, o valor da contribuição passa a ser de 5% sobre o salário mínimo.

